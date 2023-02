Debuttanti col botto. Letteralmente, visto che Dominique Aegerter e Remy Gardner sono stati i protagonisti di un incidente congiunto nel corso della Superpole Race di questa domenica in Australia. L’iridato Moto2 2021 è arrivato troppo garibaldino alla curva Miller ed è questo che dà il via al pasticcio di squadra: Gardner in highside finisce proprio addosso ad Aegerter che lo precedeva! Le facce viste nel box GYTR GRT Yamaha, che aveva lo svizzero in P5 ed il pilota di casa in P6, ben commentano l’amaro doppio KO, a cui sono seguite le pronte scuse dell’australiano al compagno di box. Un peccato visti i solidi risultati arrivati anche in Gara 2: 7° Aegerter e 10° Gardner, davvero niente male per due esordienti.

Aegerter: “Si è subito scusato”

Il bicampione Supersport sottolinea però in particolare gli aspetti positivi del suo primo fine settimana da pilota Superbike. “Ho atteso a lungo questa esperienza” ha sottolineato Dominique Aegerter a conclusione della tappa a Phillip Island. Una moto diversa da quella con cui ha vinto i suoi due mondiali, più un format differente con una gara sprint in più. Da non dimenticare il suo guizzo, ovvero la terza casella in griglia in qualifica. “Per qualche attimo mi sono trovato pure davanti!” ha scherzato lo svizzero. “Sono riuscito a realizzare un gran giro, è stato bello. Sappiamo poi quanto sia importante la posizione in griglia per la gara.” Un fine settimana solido, tranne per la Superpole Race, con Gardner che l’ha letteralmente abbattuto. “Un incidente col tuo compagno di squadra chiaramente non è il massimo per il team” ha ammesso Aegerter. “Ma è venuto subito a scusarsi. Certo sarebbe stato meglio conquistare una top 5, ma sono le gare. Siamo compagni di squadra e continueremo a lavorare assieme per avvicinarci sempre di più ai primi.”

Gardner: “Non è una bella sensazione”

Per l’ex MotoGP si trattava invece del debutto assoluto in WorldSBK. Tante novità quindi da mettere in pratica e si può dire che non si è davvero comportato male. Tranne appunto per il pasticcio in Superpole Race e proprio col compagno di squadra… “Ieri ho faticato abbastanza con la pioggia, oggi invece mi sentivo piuttosto competitivo” ha spiegato Gardner. Lo dimostra il fatto che nella gara sprint poteva già arrivare il suo miglior risultato in Superbike. “Ho commesso un errore in curva 4 e ho colpito Dominique. Mi dispiace davvero, ha perso una buona posizione in gara” ha ammesso amaro il pilota australiano, come detto 6° fino all’incidente. “È passato parecchio tempo dall’ultima volta che ho buttato fuori un pilota… Non è una bella sensazione.” Ci sono però anche i lati positivi. “Abbiamo visto che siamo veloci. Al momento conosco poco la moto, le gomme, il format… C’è ancora tanto lavoro da fare, ma dobbiamo continuare su questa strada.”