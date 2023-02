Superbike, Go Eleven in palla: “Ducati competitiva per tutti”

Un primo fine settimana 2023 decisamente solido per Go Eleven e Philipp Oettl. Qualche difficoltà in più in una Gara 1 sotto la pioggia, ma in Superpole Race ed in Gara 2 il pilota tedesco ha tirato fuori gli artigli. Sesto posto e miglior pilota indipendente in gara sprint, eguagliando il miglior piazzamento nell’anno di debutto, 6° in Superpole Race al Montmelo. Ma fa ancora meglio nell’ultima corsa del weekend: conquista il suo miglior risultato Superbike, 5° ad un niente dal ‘rivale indipendente’ Axel Bassani (Motocorsa). Sarà un testa a testa tra loro per il miglior indipendente? Il team manager Denis Sacchetti ci spera, intanto Oettl, forte di una Ducati Panigale V4R in gran forma, ha iniziato la stagione col piede giusto. L’obiettivo ora è confermarsi (e salire) anche nei prossimi round, a partire dall’Indonesia tra pochi giorni.

“Non è semplice sul bagnato”

Denis Sacchetti, team manager Go Eleven, ha fatto il punto sul primo round dell’anno. “Abbiamo fatto buoni test e nelle prove libere siamo stati sempre rapidi, sia sul ritmo gara che sul giro veloce” ha spiegato a Corsedimoto. “Abbiamo chiuso le FP3 al 3° posto della combinata e questo rispecchia il nostro vero potenziale di questo weekend.” In Gara 1 però la pioggia non ha dato una mano alla Ducati Panigale numero #5. “La gara bagnata ci ha rovinato i piani” ha infatti confermato Sacchetti. “Con l’asciutto avremmo avuto qualche vantaggio in più rispetto ad oggi. Alla fine è stata la prima vera volta di Oettl sul bagnato su questa moto, e come sappiamo, capire come gestire la potenza e l’elettronica in quelle condizioni non è così semplice e scontato.” Il tedesco infatti è in difficoltà nelle battute iniziali, per poi riuscire a risalire. “Quando ha preso il suo ritmo è iniziata la sua piccola rimonta. Undicesimo non è male considerando tutto.”

“Se fossimo stati in top 5 da subito…”

La giornata odierna invece si è aperta con la Superpole Race, in cui Philipp Oettl si è ben comportato. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo mantenendo la seconda fila in griglia di partenza. Philipp ha disputato una bellissima gara, il sesto posto è stato perfetto” ha sottolineato Sacchetti. Segue poi Gara 2. “Eravamo più veloci del gruppo con cui abbiamo lottato, ma nelle prime battute di gara non siamo riusciti a difenderci bene” ha ammesso il team manager Go Eleven. “Il gruppo ci ha assorbito e Philipp faceva molta fatica a superare, abbiamo perso tempo per passare Petrucci e poi anche Toprak.” In seguito però Oettl è riuscito ad ingranare. “Appena abbiamo avuto un giro libero abbiamo chiuso subito il gap e questo evidenziava la maggior velocità di Philipp. Rea siamo poi riusciti a passarlo abbastanza agevolmente. Ma se fossimo stati nei primi 5 fin da subito, il podio sarebbe stato un sogno raggiungibile.”

“Ducati competitiva per tutti”

Le Rosse sono apparse davvero inarrestabili in questo weekend australiano. “Qui la Ducati era avvantaggiata” ha sottolineato Denis Sacchetti. “È sempre andata molto forte a Phillip Island e Alvaro è sempre stato fortissimo anche quando era in MotoGP.” Ma non è un discorso solo di team ufficiali. “Credo che la moto sia molto competitiva anche per i team satelliti” ha infatti aggiunto il team manager Go Eleven. “Penso che si possa fare bene in tutte le piste.” Con un obiettivo in particolare: “Sarebbe bello giocarci la top indipendent in tutte le gare con Bassani. Allo stesso tempo però non credo che Yamaha e Kawasaki stiano a guardare.” Nel complesso è stata una buona partenza di stagione per la squadra ed il suo pilota. “Siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti, abbiamo sicuramente fatto uno step importante pure sul bagnato, e questo era importante. Speriamo di riuscire a mantenere questo livello anche sui prossimi circuiti e nelle prossime gare” ha concluso Sacchetti.

Foto: Team Go Eleven