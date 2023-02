Axel Bassani alza il tiro “Se miglioro in qualifica punto dritto al podio”

Axel Bassani ritrova il sorriso ed è un sorriso più luminoso che mai. “El Bocia” era reduce da un pre-campionato estremamente difficile. E’ vero che l’importante è il week-end di gara tuttavia la squadra aveva dovuto saltare i primi test ed era obiettivamente difficile immaginare un primo round così brillante per Motocorsa, al primo posto “Indipendent” in entrambe le giornate. Lorenzo Mauri però era tranquillissimo, certo che i risultati sarebbero arrivati come ci aveva detto venerdì. E così è stato. Axel Bassani si è classificato quarto ed ha lottato alla pari con alcuni mostri sacri della categoria quali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il giovane veneto ha dimostrato, una volta di più, talento ma soprattutto una personalità straordinaria.

“Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, a partire dalla Superpole Race – racconta Axel Bassani – Era molto importante partire nelle prime dopo posizioni dopo la brutta Superpole. Ho battagliato con Toprak, Rea e Lowes: è stato molto bello però ho perso un po’ di tempo altrimenti avrei potuto cercare di lottare per il podio ma va bene. Ho visto che c’è la possibilità di puntare al podio, questo è l’obbiettivo ed è solo rinviato”.

La gara è stata combattutissima.

“E’ stata una battaglia pazza ma bellissima, per me questa è la vera Superbike e mi piace moltissimo. Magari nel sorpasso con Lecuona mi sono preso qualche piccolo rischio ma non è facile passare in questo circuito perché ci sono solo due punti. Sono molto felice: ho finito tutte le gare, quarto in gara-2 e va benissimo“.

In cosa dovete ancora migliorare?

“Nella Superpole perché il livello è altissimo, gli altri piloti sono tutti estremamente veloci e bisognerebbe cercare di essere nei cinque. Se si parte indietro poi non è facile rimontare”.

E’ una bella iniezione di fiducia in vista dell’Indonesia?

“Ora andiamo a Mandalika. Sono molto contento perché abbiamo un buon passo e si può veramente fare bene”.