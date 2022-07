Superbike Donington: Prove 3, Garrett Gerloff scalda la qualifica

Garrett Gerloff in coda alla terza sessione di prove piomba ad un soffio dal record assoluto utilizzando la gomma SCQ da qualifica: 1’26″877 il riscontro del texano con la Yamaha GRT. Siamo a soli due decimi dal primato assoluto di Donington che resiste dal 2017: il riferimento da battere è 1’26″641 firmato da Tom Sykes ai tempi della Kawasaki. Intanto, sul passo, Toprak Razgatlioglu avvicina Jonathan Rea, mentre Alvaro Bautista e Ducati restano in mezzo alla mischia: settimo tempo. Alle 12:10 la Superpole.

Effetto gomma SCQ

Il responso di questa terza e ultima sessione è condizionato dall’effetto SCQ, cioè la gomma ultrasoffice che Pirelli ha introdotto da questa stagione. E’ una soluzione da “qualifica estesa”, cioè potrebbe essere l’asso nella manica per la sprint race (10 giri) di domenica mattina, specie se l’asfalto sarà sufficientemente caldo. Ecco perchè oltre a Gerloff anche Loris Baz, secondo tempo con la BMW, l’hanno messa alla frutta. Ricordiamo che ogni pilota dispone di quattro esemplari, quindi considerando che in Superpole se ne usano di regola due, ci si può permettere di provarla in anticipo, salvando la gomma per la sprint. La SCQ non è disponibile per le gare lunghe, dove la scelta sarà ristretta a SCX (morbida) e SC0 (media), entrambe nella configurazione standard.

Toprak avvicina Rea

I pesci grossi invece hanno lavorato in funzione di gara 1. Nel primo stint, sei giri a testa, il passo è stato praticamente identico. Venerdi sul saliscendi britannico Jonathan Rea aveva impressionato tutti, ma la Yamaha potrebbe aver trovato la soluzione per avvicinare il campione del Mondo al logico favorito di gara 1. La Ducati con Alvaro Bautista invece non riesce a colmare il divario su questo tracciato per tradizione ostico alla Panigale V4 R: lo spagnolo ha concluso la FP3 al settimo posto. L’intenzione del leader del Mondiale è evitare di finire nelle spire degli outsider, puntando a raccogliere più punti possibile.

Lecuona che salvataggio!

Bautista è stato anche autore di un fuoripista alle “Foggy Esses”, navigando abilmente sulla sabbia. Ben più spettacolare il salvataggio di Iker Lecuona alla RedGate: lo spagnolo della Honda è finito nell’erba ad alta velocità, riuscendo a non cadere imboccando per i campi il discesone della Craner. Scivolata invece per l’altro hondista Xavi Vierge, che correrà in precarie condizioni fisiche sulla pista più impegnativa per la resistenza dei piloti.

