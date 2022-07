Superbike Donington: 5° round in diretta, gli orari TV e streaming

Alvaro Bautista al comando con 220 punti, Jonathan Rea a -36, il campione in carica Toprak Razgatlioglu a 79 lunghezze. Questo è il podio in classifica generale verso la tappa a Donington Park, teatro del quinto round della stagione Superbike a poco più di un mese di distanza da Misano. Il campionato è ancora lungo, ma l’alfiere Ducati sta già svolgendo qualche prova di fuga rispetto al Cannibale ed all’iridato 2021. Per quest’ultimo in particolare, che finora ha conquistato una sola vittoria e nella Superpole Race a Misano, serve un cambio di rotta per non complicare ancora di più la difesa della corona mondiale. Occhio anche a Michael Rinaldi, il doppio podio a Misano è la svolta stagionale? Attesi al varco anche gli altri piloti di casa Alex Lowes e Scott Redding, ancora a caccia di un acuto, senza dimenticare la wild card di lusso Peter Hickman. Un quinto evento Superbike 2022 certo da non perdere.

Tutto il programma del round a Donington Park andrà in diretta su Sky Sport MotoGP a pagamento, on demand su SkyGo e NowTV. Le due gare lunghe della Superbike saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su TV8, differita di un paio d’ore invece per la Superpole Race. Gli orari di seguito sono quelli italiani, ricordiamo la differenza di un’ora con la Gran Bretagna. Corsedimoto, come di consueto, offrirà le highlights Superbike gratis e senza alcuna registrazione richiesta.

Venerdi 15 luglio 2022

11:30-12:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25-13:10 WorldSSP – Prove 1

16:00-16:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 16 luglio 2022

10:00-10:30 WorldSBK – Prove 3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 17 luglio 2022

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 alle 14:00)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Foto: worldsbk.com