Superbike, Denis Sacchetti “Scegliete Imola invece della spiaggia”

Settimana rovente, in ogni senso. Mancano ormai solo pochi giorni all’ Italian Round del Mondiale Superbike, un appuntamento attesissimo dal pubblico, team italiani e piloti. Mentre nel paddock impazza il mercato, c’è anche la preoccupazione per il meteo. Non la pioggia che aveva portato all’annullamento della gara di Superbike nel 2019 ma il caldo torrido con temperature che potrebbero sfiorare e perfino superare i 40 gradi.

Per Denis Sacchetti, Team Manager Go Eleven, sarà la gara di casa e spera di vedere tantissimo pubblico “Imola è un circuito spettacolare – dice Denis Sacchetti a Corsedimoto – iconico, vecchio stile: è uno dei miei preferiti in assoluto. Aspettiamo questo appuntamento da anni. La gente non vede l’ora di rivedere la Superbike nell’ autodromo del Santerno. Tra l’altro ci sarà anche il concerto dei Placebo il venerdì sera dando quindi un valore aggiunto all’evento. Temo solo il meteo che rischia di scoraggiare gli appassionati, in particolare le famiglie con bambini. E’ previsto un week-end estremamente caldo. C’è il rischio che molti preferiscano andare al mare e guardare la gara in televisione invece che venire in autodromo. Spero ci sia il pienone”.

Bautista non ama particolarmente il circuito di Imola. Sarà comunque il favorito?

“E’ una pista molto particolare e chi la conosce già parte leggermente avvantaggiato. E’ difficile da interpretare perché ci sono tanti cambi di pendenza, avvallamenti ed una serie di particolari che possono fare la differenza. I penso che i favoriti siano i soliti: Bautista, Razgatlioglu ed anche Rea può far bene. Mi auguro in qualche outsider, magari italiano come Petrucci che va molto forte ultimamente, Locatelli sempre costante o anche Bassani”.

Diamo uno sguardo in casa Go Eleven. Philipp Ottl è in ripresa?

“Eravamo partiti molto bene poi c’è stato un calo ma ora stiamo tornando su. Siamo molto veloci, l’unico problema è la qualifica ed i primi due giri. A livello di passo ci siamo ma se si parte un po’ indietro poi è difficilissimo fare la differenza ed i sorpassi. Per il resto credo che Ottl sia un ottimo pilota, oltre che un bravissimo ragazzo, deve fare solo un ultimo piccolo step. Purtroppo ad Imola non ha mai corso e sarà difficile per lui inizialmente. L’importante che il primo approccia sia subito positivo”.

In questi giorni si parla tanto di mercato. Ci puoi dire qualcosa al proposito?

“Siamo completamente focalizzati sul round di Imola in cui avremo tanti ospiti. Dopo l’Italian Round ci saranno una serie d’incontri per cercare di definire varie cose. Si sta muovendo tutto molto in fretta ma serve ancora tempo per definire quindi è meglio parlarne più avanti”.

Foto Go Eleven