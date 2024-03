Superbike, Danilo Petrucci ambizioso: “La top 5 è l’obiettivo minimo”

Un anno fa Danilo Petrucci aveva faticato non poco a Barcellona, pista nota per il basso grip e l’elevato consumo della gomme. Nel 2024, con maggiore esperienza nel Mondiale Superbike, è riuscito ad essere più competitivo e a conseguire risultati migliori. Ha chiuso al settimo posto sia Gara 1 sia la Superpole Race, poi è arrivato quinto in Gara 2.

Un buon modo di chiudere un weekend che è sempre un po’ complicato per tutti i piloti, che non possono spingere quanto vorrebbero e devono prestare grande attenzione alla gestione degli pneumatici. Dopo Australia e Catalunya, che sono un po’ storie a parte, i prossimi round saranno più “normali” e lì vedremo ancora meglio i valori della griglia SBK.

Superbike Barcellona, Petrucci soddisfatto

Il pilota ternano è complessivamente soddisfatto di come è andato il suo fine settimana in Spagna: “Una top 5 è sempre un buon risultato, anche se è il nostro obiettivo minimo. Siamo stati i primi indipendenti in Gara 2 e un po’ di punti li abbiamo portati a casa, quindi va bene così. Questa probabilmente era una delle nostre piste meno favorevoli a causa della scarsa aderenza e della gestione delle gomme. In generale sono contento perché mi sento davvero bene con la moto e la squadra sta facendo un ottimo lavoro, pertanto non vedo l’ora di andare ad Assen che invece è uno dei miei tracciati preferiti“.

Sia in Gara 1 sia in Gara 2 ha incassato distacchi da oltre 12 secondi rispetto al vincitore, ma su una pista così difficile sapeva che avrebbe un po’ sofferto, anche se meno in confronto al 2023. Nel prossimo round ad Assen (19-21 aprile) conta di essere più competitivo: “Spero che il tempo sia bello e fresco. Ci sarà un buon grip nelle curve veloci e non vedo l’ora di fare quei curvoni da quinta marcia con questa Ducati Panigale V4 R che sento sempre più mia“.

La classifica di Danilo

Petrucci nei primi due eventi del calendario SBK 2024 ha totalizzato 47 punti e occupa il sesto posto della classifica generale. È a -40 dal leader Nicolò Bulega, che guida la Panigale V4 R del team ufficiale Aruba Ducati. Nel 2023, quando era al debutto, aveva accumulato 36 punti dopo i primi due round. In quel caso, il secondo si disputò in Indonesia. C’è un +11 e quest’anno ha anche già conquistato un podio, in Gara 2 a Phillip Island.

Il pilota ternano punta ad essere il migliore indipendente con il Barni Spark Racing Team, ma Andrea Iannone gli renderà le cose difficili. The Maniac, che ora lo precede in classifica di 4 punti, ha iniziato davvero forte al suo esordio in Superbike e senza la sorprendente caduta di Gara 2 a Barcellona sarebbe ancora più avanti. Sarà interessante vedere se durante la stagione i due rider italiani, che si rispettano moltissimo, daranno vita a dei bei duelli.

Foto: Barni Spark Racing Team