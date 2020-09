Il sesto atto (su otto) Superbike si corre al Montmelò, tracciato che ospita per la prima volta il Mondiale. Gara 2 posticipata per la concomitanza con la MotoGP a Misano

La Superbike corre il sesto round (su otto) al Montmelò di Barcellona, tracciato che ospita per la prima volta il Mondiale. Comincia la volata finale: dopo resteranno soltanto gli appuntamenti previsti il 3-4 ottobre Magny Cours (Francia) e il gran finale del 17-18 ottobre a Estoril (Portogallo). Ricordiamo che al Montmelò tutti i team ufficiali hanno svolto due giornate di test a luglio, ecco qui c0m’era andata.

LE DIRETTE SU SKY SPORT COLLECTION

Per la concomitanza con la MotoGP a Misano, tutto il programma in diretta migra su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet della tv satellitare. Domenica 20 settembre gara 2 è stata posticipata alle 15, quindi scatterà subito dopo la conclusione della MotoGP. Tutto il programma SKY è visibile in chiaro. In questa occasione ci saranno soltanto differite su TV8.

Venerdi 18 settembre 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Collection)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport Collection)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 19 settembre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

Domenica 20 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky Sport Collection, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

13:40 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 17)