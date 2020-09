Superbike Catalunya FP3, Jonathan Rea chi lo prende sul bagnato?

Jonathan Rea si scatena nei venti minuti di prove finali sul bagnato. Intanto cresce Garrett Gerloff con la Yamaha GRT. Ducati in difficoltà. Alle 11 la Superpole

Se oggi alle 14 in gara 1 fosse bagnato, per Jonathan Rea potrebbe essere anche meglio. Il fuoriclasse Kawasaki ha infatti dominato la FP3, l’ultima sessione di appena venti minuti che precede la Superpole. Sei tornate velocissime, con tempo finale largamente superiore a tutti gli altri. Scott Redding si è beccato un secondo (sesto tempo) e nel pomeriggio avrà il difficilissimo compito di non perdere ulteriore terreno dalla vetta del Mondiale distante 36 punti. Nel finale la Yamaha ha catapultato Michael van der Mark e Loris Baz, due ottimi anfibi, alle spalle di Jonathan Rea. Continua a brillare l’americano Garrett Gerloff, con la YZF-R1 della satellite GRT: quinto tempo.

Jonathan Rea sempre in prima fila

La qualifica che scatta alle ore 11 (qui tutti gli orari) avrà un’importanza capitale sulla strategia di gara. La Superbike 2020 è di altissimo livello, per cui rimonte e recuperi sono assai difficoltosi e scattare in prima fila diventa decisivo. Jonathan Rea non ha mai mancato la prima fila nei cinque round precedenti: terzo tempo a Phillip Island, secondo a Jerez e poi un filotto di Superpole fra Portimao e i due round disputati al Motorland di Aragon. Anche il meteo giocherà un ruolo: per la Superpole è annunciato cielo nuvoloso, ma vista la temperatura attuale (20 °C) non è detto che l’asfalto si asciughi. Per gara 1 (ore 14) è prevista pioggia: sarebbe la prima sfida bagnata di questa stagione.

Lorenzo Zanetti al posto di Leandro Mercado

Intanto il team Motocorsa Ducati ha convocato all’ultimo istante Lorenzo Zanetti per sostituire Leandro Mercado, che scivolando nella FP1 si è fratturato scafoide e radio del braccio destri. Il pilota bresciano, tester Ducati del progetto Panigale, è arrivato a Barcellona all’ultimo istante e correrà gara 1 con appena 20 minuti all’attivo di questa FP3 oltre alla Superpole. Ricordiamo che la sostituzione del pilota può avvenire entro le 09 del sabato.

Foto: Diego De Col