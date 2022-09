Superbike Catalunya: La Ducati “full power” per la gara sprint

Alvaro Bautista ha avvertito che la Superpole Race “sarà una storia completamente differente rispetto a gara 1″ che lo spagnolo e la Ducati hanno dominato chiudendo con una decina di secondi di vantaggio. Il motivo è tecnico: sulla distanza di dieci giri non ci saranno gli stessi problemi di durata gomme che hanno tarpato le ali a Toprak Razgatlioglu e costretto Jonathan Rea ad adottare una gestione gara assai conservativa. Entrambi gli sfidanti per il Mondiale Superbike potranno scatenarsi dall’inizio alla fine, mettendo sotto pressione Alvaro Bautista. Che però ha valide armi per rispondere: il miglior tempo nel warm up è la conferma che la configurazione “full power” Ducati può dare ottimi frutti…

Riduzione di potenza

Per non mandare in crisi gli pneumatici in gara 1 Alvaro Bautista e il team Ducati hanno adottato vari accorgimenti. Per prima cosa, la potenza è stata drasticamente ridotta nei punti del Catalunya Circuit che mettono più in crisi l’aderenza. “Abbiamo fatto il modo che il motore abbia una risposta molto dolce” ha spiegato Bautista dopo la vittoriosa cavalcata in gara 1. Inoltre lo stesso pilota spagnolo ha adottato uno stile di guida particolare, per non mettere eccessivamente sotto torchio le coperture. “E’ una strategia che ho affinato ai tempi della MotoGP, su questo circuito non potevi spingere per tutta la gara, ma solo negli ultimi giri, stando attento a non mandare arrosto le gomme troppo presto”. L’esperienza conta…

Cambia tutto

Per la gara sprint la configurazione della Ducati Panigale V4 sarà differente. Si tornerà al “full power” perchè ci vorranno tutti i cavalli disponibili per tenere a bada in particolare Toprak assetato di rivincita. Anche le gomme potrebbero cambiare. Per la gara sprint sarebbero disponibili la SCQ posteriore, la morbidissima, e anche l’anteriore B0570 che ha debuttato a Magny Cours e per questo evento la Pirelli rende disponibile (oltre che per la qualifica) solo per la gara corta. Il Catalunya Circuit è una pista molto probante per le gomme, vedremo chi si giocherà il tutto per tutto.

