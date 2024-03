Superbike, Scott Redding: la notizia più bella arriva fuori dalla pista

Per Scott Redding un inizio di stagione 2024 davvero molto complicato. Tra Phillip Island e Barcellona non è riuscito a chiudere nessuna gara in top 10, i migliori risultati sono due undicesimi posti. Certamente ambisce a ben altro e Toprak Razgatlioglu sta dimostrando che con la M 1000 RR si può essere davvero molto competitivi.

Le prestazioni del turco, al primo anno in BMW, sono uno schiaffo per gli altri piloti con più esperienza sulla moto. A partire dallo stesso Redding, che nel 2022 era stato ingaggiato per essere la stella del marchio e ora incapace di essere vicino al livello del nuovo arrivato. In classifica ha solo 10 punti, contro i 71 di Razgatlioglu, sul quale pesa il ritiro per guasto al motore nell’ultima manche in Australia.

Superbike Barcellona, Redding guarda il bicchiere mezzo pieno

Anche se il risultato finale non è stato quello sperato, l’ex rider Ducati sottolinea che aveva una buona competitività in Gara 2 e che ci sono stati alcuni episodi che gli hanno impedito di finire più avanti in classifica: “La Superpole Race è stata abbastanza buona per me, mi sentivo e mi ha dato fiducia per Gara 2. Lì ero davvero motivato a finire tra i primi dieci, questo era il mio obiettivo. Alla partenza mi sono ritrovato insieme a Aegerter e ho perso alcune posizioni. Poi alla curva 3 Lecuona mi ha portato fuori pista, così ho perso ancora delle posizioni. Poi ci siamo sistemati, il gruppo stava cercando di salvare le gomme, c’era un gap che dovevo cercare di colmare e ho usato di più la gomma“.

Senza i problemi iniziali, forse Scott sarebbe riuscito a concludere con un piazzamento migliore e alla fine ha perso la top 10, venendo battuto di poco dal compagno di squadra Garrett Gerloff: “Mi sentivo bene sulla moto, quella era la cosa principale. Sentivo che potevo davvero spingere e avere fiducia. Negli ultimi giri la gomma è scesa maggiormente. Alla fine sono arrivato 11°; i primi dieci erano lì. Ero felice, perché Barcellona è una delle peggiori piste del calendario per me e vado via fiducioso. È la prima volta in tre anni che ciò accade, quindi non vedo l’ora che arrivi il prossimo round“.

Scott e Jacey Hayden diventeranno genitori

Il round Superbike in Catalunya gli ha dato fiducia per il futuro, adesso si tratta di attendere il prossimo ad Assen (19-21 aprile) per vedere se le sue performance saranno migliori di quelle viste finora. Oltre ad allenarsi, Redding si godrà anche la moglie Jacey Hayden, con la quale aspetta il loro primo figlio.

Tramite un video pubblicato sui loro profili ufficiali Instagram, i due hanno annunciato Jacey è incinta. Nel filmato si vede anche Scott che dà la notizia della gravidanza nel paddock Superbike. La nascita è prevista per settembre. Complimenti ai futuri genitori!

Foto: BMW