Lella Lombardi l’unica donna ad andare a punti in Formula 1  

Le donne hanno sempre faticato nel mondo del motorsport, eppure, già nel lontano 1975 una pilota era riuscita a conquistare mezzo punto in Formula 1. Maria Grazia “Lella” Lombardiu fu la donna che rivoluzionò tutto. Nel controverso GP di Spagna 1975, riuscì in un’impresa titanica se vogliamo, che introdusse ad un grande cambiamento. Ieri non era come oggi, per le donne era molto difficile emanciparsi in questo mondo, ma se avevi talento emergevi lo stesso. Oggi è diverso, grazie anche all’impegno di Liberty Media che ha creato la F1 Accademy, un campionato di sole ragazze. Quindi è giusto ricordare chi fu, ad aprire le porte delle quote rosa nel mondo delle quattro ruote.

Lella Lombardi dal piccolo paesino alla conquista di un sogno

Lella Lombardi è nata e cresciuta a Frugarolo, un piccolo comune italiano che conta meno di 2mila anime in Provincia di Alessandria. Terza figlia di una famiglia di macellai, Lella capì subito che la sua vita non era dietro ad un bancone ma dentro una monoposto. La sua passione però era costosa e come tutti all’epoca senza una famiglia benestante alle spalle, dovevi mantenerti per correre. La Lombardi così aiutava l’azienda di famiglia e con quello che guadagnava andava a correre nelle gare di Kart. Nel 1970 la ragazza arrivò a vincere il campionato della Formula 850. Quel trionfo segna l’inizio dell’ascesa, tanto che l’anno dopo conquista la Formula Ford. Le porte della Formula 1 si aprono a Lella Lombardi il 20 luglio del 1974 sul circuito britannico di Brands Hatch con la Brabham BT42. Esperienza che la vide sfrecciare sul circuito inglese solo al venerdì, visto che non riuscì a qualificarsi per le qualifiche.

Nel 1975 la vera stagione di debutto in Formula 1

Nel 1975 Lella prese parte a 12 prove del mondiale Formula 1 con la March. Il 27 aprile di quell’anno, si correva il consueto GP di Spagna sul circuito di Barcellona. Non quello di adesso, ma uno stradale ricavato sulla collina del Montjuic, a due passi dal centro. Già dal venerdì vedeva i piloti convinti nel boicottare l’evento, per via della poca sicurezza. La protesta rientrò quando gli organizzatori, decisero di cambiare le barriere di sicurezza, la gara quindi si fece. La Lombardi al sabato si qualificò col 24esimo tempo in penultima fila. Il giorno dopo la prova fu un autentico disastro, con i piloti che dopo sole 29 tornate rimasero in 6 sui 26 di partenza. la gara fu interrotta nel corso del 29esimo giro, per via dell’incidente di Rolf Stommelen. La sua Hill dopo l’impatto con la barriera finì sugli spalti uccidendo 5 spettatori. Bandiera rossa e vittoria che andò a Jochen Mass con la McLaren per quella che è l’unica vittoria in Formula 1 del tedesco. Lella Lombardi che era rimasta in gara contro ogni aspettativa, giunse sesta e conquistò i suoi primi punti, ovvero mezzo punto. Mezzo punto, perché la gara non avendo coperto i 2/3 della prova consegnava solo la metà dei punti disponibili.

Quel mezzo punto spinse sempre più ragazze a gareggiare

Lella Lombardi ad oggi è l’unica donna ad aver conquistato punti in Formula 1 ed è anche la seconda ragazza a partecipare ad una gara di campionato. La prima fu Maria Teresa De Filippi negli anni ’50. La De Filippi corse tre gare nel massimo campionato automobilistico mentre la Lombardi ben 12. Insomma, Lella fu la donna che mostrò al mondo che anche le ragazze potevano correre in F1 anche se lei è stata l’ultima. Ha comunque continuato a correre anche dopo l’esperienza nel campionato più importante. Negli ultimi anni il numero delle ragazzine che partecipano ai campionati Kart è cresciuto in maniera esponenziale. Questo ha portato Liberty Media alla creazione di un campionato mondiale di sole donne.

Nel 2023 infatti, la società statunitense ha creato il campionato F1 Accademy che vede coinvolte tutte le scuderie del campionato principale. Lo scorso anno il titolo è andato alla spagnola Marta Garcia che quest’anno corre per difendere il titolo. Il campionato è cresciuto in questo 2024 ed ha già corso la sua prima prova in Arabia Saudita nel contesto del weekend della Formula 1. Vero, non siamo difronte ad una svolta epocale, la svolta sarebbe rivedere una donna di nuovo nel campionato massimo e non in uno circoscritto dove si corre con delle Formula 4.

La storia di Lella Lombardi ci insegna che…

Il livello al momento è ancora troppo differente, anche se in Indycar è già accaduto che una ragazza vincesse una prova del campionato statunitense. Danica Patrick, infatti, nel 2008 ha vinto la tappa di Motegi della serie a stelle e strisce con la Honda del Team Andretti. Le monoposto della Indy però sono molto più maneggevoli rispetto a quelle della Formula 1, quindi è più semplice che ciò possa riaccadere. La storia di Lella Lombardi ci insegna però che anche le donne possono dire la loro nel massimo campionato automobilistico e chissà che dalla F1 Accademy non arrivi una donna a riscrivere la storia. Lella morì il 3 marzo 1992 a soli 51 anni per via del cancro. Oggi è il giorno del suo 83esimo compleanno e Lella, dovunque si trovi, vorrà spegnere le candeline sognando proprio una donna di nuovo in Formula 1.

FOTO: social Formula 1