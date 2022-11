Superbike Australia: Phillip Oettl il miracolato, Go Eleven respiro di sollievo

Per una squadra privata come Go Eleven il trittico finale del Modiale Superbike è stato un bagno di sangue. Argentina, Indonesia e Australia nel breve volgere di un mese: una sfacchinata dal punto di vista fisico, ma soprattutto un salasso per le casse dei team. Per fare un esempio: due anni fa, quando si era gareggiato l’ultima volta a Phillip Island, il volo in economy Italia-Melbourne costava mille €, con una compagnia premium. Adesso la tariffa base è salita a 1650 €, cioè un aumento esponenziale. Moltiplicate per una ventina di persone, l’organico di un team medio, e aggiungete analoghi rincari per alberghi, auto a noleggio, pasti.

Il rischio del pugno di mosche

Fare uno sforzo simile e non correre sarebbe stato un mezzo dramma per Go Eleven Ducati. Phillip Oettl era caduto malamente in Indonesia, procurandosi una forte botta alla schiena, accusando malori che lasciavano sospettare una commozione cerebrale. I controlli alla testa avevano dato esito negativo, ma il tedeschino si è portato dietro il malassere in Australia. Giovedi non aveva superato l’esame dei medici, che ovviamente avevano voluto vederci più chiaro. Philipp aveva dovuto sottoporsi ad una seduta di allenamento, per la misurazioni delle pulsazioni sotto sforzo. Venerdi mattina è arrivato il sospirato permesso di salire in moto, condizionato ad un ulteriore controllo prima dell’inizio della seconda sessione. Tutto a posto.

Altro che onore di firma!

Con grande sorpresa dei ragazzi di Go Eleven e del pilota stesso, una volta salito sulla Panigale V4 R tutti i problemi sono spariti d’incanto. Oettl ha cominciato a girare spedito, facendo brillare il cronometro. Pur senza provare tutte le soluzioni di gomma disponibili, ha archiviato la giornata con il settimo tempo, in scia ai pezzi grossi della Superbike. In pratica è stato il miglior venerdi dell’anno: vai a capirli, questi piloti! Adesso Phillip Oettl ha davanti tre gare piene di premesse: a tratti quest’anno è andato molto forte, tanto che Go Eleven gli ha rinnovato fiducia per il 2023. E se ci scappasse un risultato a sopresa?

Phillip Oettl non ci sperava

“Giovedi non ero sicuro di poter correre, ma alla fine è stata una bellissima giornata, una delle migliori di questa stagione” ammette Phillip Oettl. “Devo ringraziare il fisioterapista di Bonovo BMW e i ragazzi della Clinica Mobile, i loro trattamenti mi hanno aiutato e mi aiuteranno nell’arco del weekend. Abbiamo trovato un buon set-up con la moto, dobbiamo migliorare nell’area della frenata, ma penso che abbiamo un buon punto di partenza per le gare. Io vado forte sul bagnato ma a questo punto spero resti asciutto: in ogni caso ci faremo trovare pronti”

