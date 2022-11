Il Mondiale Superbike chiude lo show ’22 sul tracciato di Phillip Island, il più veloce e iconico del calendario. Restano due gare di pura adrenalina, visto che ormai tutti i titoli son assegnati: si corre senza remore nè pressioni, per andare in vacanza sulle ali dell’entusiasmo. Vincendo gara 1 Jonathan Rea ha interrotto il digiuno che durava da maggio scorso, prendendo idealmente slancio verso la prossima stagione che per Kawasaki comincerà prestissimo, il 1-2 dicembre con il primo test sul tracciato di Jerez. L’Australia segna anche l’idea passaggio fra le due edizioni, visto che il Mondiale ’23 partirà proprio da Phillip Island, tornando nell’abituale collocazione dell’ultimo week end di febbraio.

Meteo ancora molto incerto

Gara 1 della Superbike è stato praticamente un doppio show con la prima parte sul bagnato, il pit stop per cambio gomme e la seconda metà sull’asciutto. Anche per le due gare finali il meteo annuncia condizioni molto variabili e alta possibilità di pioggia. Per effetto delle dieci ore di fuso orario, Superpole Race scatta in piena notte ora italiana, le 13:00 locali. La diretta TV è assicurata da Sky MotoGP per abbonati ma anche in chiaro su TV8.

Domenica 20 novembre 2022

00:30 00:45 WorldSBK Warm Up

00:55 WorldSSP Warm Up

03:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

04:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon