Mondiale SBK

Primo giorno ad Assen come miglior pilota Yamaha. Dominique Aegerter, bicampione Supersport al debutto in Superbike, inizia con un buon passo dopo la lunga pausa: il 4° posto combinato (con “imprevisto” nelle libere 2) è certo un segnale incoraggiante, ma chiaramente predica calma. Bisogna fare bene in qualifica e nelle gare in programma, con l’obiettivo di continuare a compiere passi avanti ed avvicinarsi quindi sempre di più ai primi. Aegerter non nasconde che gli piacerebbe arrivare a lottare con il campione Alvaro Bautista… Sempre se Yamaha non cambia programma!

Aegerter top Yamaha

Il campione svizzero ha iniziato col piede giusto l’appuntamento dei Paesi Bassi. Nella prima giornata infatti s’è messo dietro il compagno di box Remy Gardner ed il duo del team ufficiale. “Siamo partiti piuttosto forte, già stamattina abbiamo dimostrato di poter essere veloci da subito” ha sottolineato Aegerter a fine giornata. “Abbiamo chiuso in P10, mentre questo pomeriggio siamo riusciti a fare un super giro. Direi che anche il passo non è male con due gomme diverse. Non è male chiudere la giornata in 4^ posizione!” Non s’è dimenticato di dare un’occhiata al rivale più forte, vale a dire Ducati. “Ha una grande accelerazione, l’ho visto stando dietro a Oettl stamattina.” È possibile lottarci? Aegerter ne è convinto. “Ci sono alcuni punti in cui riesci a compiere un buon sorpasso.” Magari ad un pilota in particolare? Lo svizzero non lo nasconde: “Quanto mi piacerebbe battagliare con Bautista!”

Richiesta a Yamaha

La Superbike è ripartita dopo una pausa di circa un mese, non sono mancati in mezzo test ed allenamenti. “È stato molto importante girare a Barcellona, sono andato anche al Mugello” ha raccontato Dominique Aegerter. Ora si torna a parlare di mondiale, il rookie GRT Yamaha è davvero carico, ma sempre coi piedi per terra. “Stiamo lavorando nella giusta direzione, ma è solo venerdì, i turni importanti sono le qualifiche e le gare” ha infatti dichiarato. “Non è semplice capire tutto, è anche una questione di potenza e di elettronica. Diventa “un’altra moto” quando l’elettronica non si combina perfettamente con il tuo stile di guida. Ma abbiamo fatto un bel passo avanti nel pomeriggio, seguendo anche i dati 2022 delle Yamaha più veloci.” Per il momento facendo anche meglio. “Miglior pilota Yamaha, non male per un esordiente” ha ammesso. “Ma alla fine ho i miei obiettivi.” Non manca una battuta finale. “Visto che i due indipendenti hanno fatto meglio degli ufficiali, spero non mi tolgano potenza!” ha scherzato Aegerter.

Foto: Social-Dominique Aegerter