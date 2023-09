Dominique Aegerter era uno tra i piloti più attesi del Mondiale Superbike 2023 e non ha deluso, anzi, è stato autore di una stagione positiva. Però non è riuscito a brillare quanto sperava per una serie di noie fisiche. In maggio è stato operato all’avambraccio (leggi qui) e in varie occasioni non è apparso al cento per cento. Due settimane fa l’incidente a Magny Cours ed ancora problemi. il campione del mondo in carica di Supersport però è un pilota tenace ed è tornato subito ad allenarsi per affrontare al meglio le ultime gare stagionali sulla Yamaha GRT.

“Dopo Magny Cours ci ho messo qualche giorno per riprendermi – racconta Dominique Aegerter – sono comunque tornato ad allenarmi e sono pronto per questo appuntamento e per Portimao la settimana dopo. In tutta onestà devo ammettere che Aragon non è una delle mie piste preferite comunque ho vinto lì con la Supersport. Sarà il mio debutto ad Aragon con la Yamaha Superbike. La pista in sé è speciale, interessante con tanti punti chiave come il passaggio “Cavatappi” e i vari tratti in salita e in discesa. Dopo la chicane c’è un lunghissimo rettilineo che termina nella curva finale. Spero che il meteo sia buono, un bel sole di fine estate e non caldo come a Magny-Cours“.

L’obbiettivo è primeggiare tra gli indipedent.

“E’ sicuramente quello ma non sarà una passeggiata, perché Petrucci è migliorato molto e Bassani in gara è sempre presente. Tra l’altro Garrett Gerloff non è da sottovalutare”.

Al box Niccolò Canepa ed altri membri del team YARD che hanno appena vinto il mondiale Endurance.

“Vorrei congratularmi con il team YART Yamaha per aver vinto il titolo. Faccio i complimenti ai piloti e a tutto lo staff tecnico. Spero che i festeggiamenti non sono stati troppo sfrenati e che ora si sono ripresi bene dalla 24 Ore”.

Foto Aegerter77