MotoGP, Ducati e il problema visti: “Siamo stati risparmiati”

Francesco Bagnaia va alla conquista dell’India dopo il doppio podio di Misano. Il campione in carica della MotoGP resta saldamente al comando della classifica piloti, ma vede avvicinarsi minacciosamente Jorge Martin a 36 punti di distanza. Ci attendono ancora otto Gran Premi prima della fine della stagione 2023 e la sfida interna tra compagni di marca si preannuncia infuocata.

Bagnaia dopo l’incidente in Catalunya

Nell’incidente del Montmelò avrebbe potuto perdere tutto. Ha rischiato di mandare in fumo la corsa al Mondiale, ma nella sfortuna è stato accompagnato dalla buona sorte. Francesco Bagnaia è riuscito a tornare subito in pista a distanza di pochi giorni, tenendo botta sul circuito casalingo di Misano. Adesso può contare su due settimane di riposo per presentarsi sul tracciato indiano e difendere la leadership. Da qui in poi sarà un vero tour de force fino all’epilogo finale di Valencia a novembre. In ballo c’è il suo secondo titolo in MotoGP.

Il Buddh International Circuit sarà un’incognita per tutti, almeno fino alle prove del venerdì. Pecco e gli uomini di Borgo Panigale si dicono però fiduciosi di poter fare risultato anche qui. “Dopo la gara di Misano mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di tornare il più in forma possibile per affrontare i GP di India e Giappone che ci aspettano in queste due settimane“, ha dichiarato il pilota della Ducati. Per salire sul podio sarà importante trovare subito il giusto assetto in vista della gara sprint e della sfida domenicale. “Adesso inizia un periodo molto intenso ed importante, quindi sarà fondamentale restare concentrati ed evitare di commettere errori“.

Ducati leader del Mondiale

In dieci settimane si deciderà il destino del campionato 2023 e Bagnaia ha il gioco in pugno. Alla vigilia del GP dell’India i piloti si sono allenati con simulazioni al computer per studiare il layout del nuovo circuito. Il team manager Davide Tardozzi rivela il lavoro propedeutico svolto dagli uomini Ducati prima di arrivare al Buddh e sostiene che non ci saranno problemi per il campione di origine piemontese. “Grazie alle simulazioni, gli ingegneri sono in grado di fare ipotesi su rapporti e assetti. La pista indiana mi ha impressionato favorevolmente. Bagnaia non avrà problemi in questo Gran Premio“.

Le uniche beghe sono affiorate in termini di viaggio, con i visti che hanno causato qualche grattacapo anche ai piloti. “Per fortuna siamo stati risparmiati, solo Johann Zarco ha avuto qualche ritardo, ma dovrebbe riuscire a raggiungerci in tempo. Certo, alcune persone hanno ricevuto il visto all’ultimo momento, altre addirittura durante il check-in – ha concluso Davide Tardozzi -, ma sono riusciti tutti a salire a bordo“.

