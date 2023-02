Superbike, Andrea Locatelli secondo in classifica: “Ci crediamo sempre”

Quanti avrebbero scommesso su Andrea Locatelli secondo nella classifica generale Superbike dopo il round di Phillip Island? Probabilmente nessuno, ma c’è proprio lui in quella posizione con 34 punti, a -28 da leader Alvaro Bautista. I guai di Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu gli hanno dato una mano, però Loka è stato molto bravo.

Nel complesso è stato un buon weekend per il pilota Yamaha, al quale l’Australia piace e che ha confermato di essere in buona forma dopo dei test invernali incoraggianti. Quarto in Gara 1 sul bagnato, quinto in Superpole Race e infine terzo in Gara 2. Dei buonissimi risultati, considerando i valori della griglia SBK 2023. Adesso per lui sarà importante avere continuità nei futuri appuntamenti del campionato, a partire da quello del prossimo fine settimana in Indonesia.

Superbike Phillip Island: i commenti di Andrea Locatelli

Locatelli è molto soddisfatto di essere riuscito a conquistare un podio a Phillip Island e questo risultato gli dà tanta motivazione per il futuro: “È stato un weekend un po’ complicato, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa questo podio che cercavamo da un po’. Era quello che volevamo. Volevo regalarlo anche ai ragazzi della squadra, visto che abbiamo lavorato duro in questo inverno. E ovviamente è anche per me stesso, perché andare sul podio dà stimolo e anche sprint per le prossime gare”.

Per il 26enne lombardo era impossibile riuscire a lottare con le Ducati oggi: “In Gara 2 inizialmente ero riuscito a stare vicino ai primi due, ma su questa pista è difficile provare a seguire le Ducati. Ero competitivo per salire sul podio anche in Superpole Race, però non sono riuscito a fare i sorpassi necessari. Comunque sono orgoglioso della squadra. Probabilmente è uno dei migliori weekend della mia carriera nel WorldSBK“.

Altro podio in Indonesia?

L’ultimo podio di Andrea in una gara lunga risaliva addirittura a Gara 2 di Assen del 24 aprile 2022. Si è sbloccato e spera di continuare a stare nelle migliori posizioni. In Indonesia, dove l’anno scorso arrivò terzo in Superpole Race e quarto nelle altre due manche, si aspetta di fare bene: “Adesso abbiamo Mandalika, altro circuito buono per noi. Cercheremo di divertirci anche lì e di portare a casa quello che possiamo. Siamo competitivi, ci crediamo sempre. Proveremo a stare davanti“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon arriverà con una carica particolare sull’Isola di Lombok. Lì nel 2022 il suo compagno Toprak Razgatlioglu fece tripletta di vittorie. La R1 dovrebbe funzionare bene su quel circuito. Da vedere se ci sarà la pioggia a condizionare il fine settimana.

Foto: Yamaha