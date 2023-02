Ducati sbanca Phillip Island: tris anche nell’Australian Superbike

Da Brands Hatch 2000, con i successi di Troy Bayliss e Neil Hodgson in Superbike oltre che di Paolo Casoli in Supersport, Ducati non vinceva tutto quello che c’era da vincere in un fine settimana delle derivate dalla serie. Tuttavia, in quel di Phillip Island la casa di Borgo Panigale ha fatto persino meglio. Non soltanto per il numero di gare mondiali in programma (3 per la Superbike, 2 per la Supersport) e conseguente numero di affermazioni, ma anche per il fatto che ha letteralmente sbancato sul tracciato australiano. Già che c’era, dominando la scena anche nella prima prova dell’Australian Superbike 2023 con Josh Waters in trionfo in tutte e tre le manche in programma.

DUCATI SI IMPONE ANCHE NELL’AUSTRALIAN SUPERBIKE

Proprio così: 3 gare dell’ASBK, 3 vittorie. Tutte a firma Josh Waters, veterano della Superbike australiana, schierato dalla fase conclusiva della stagione 2022 dal McMartin Racing. Motociclista dai trascorsi internazionali (proprio a Phillip Island corse da wild card persino con Yoshimura), con qualche exploit nel BSB e podi alla 8 ore di Suzuka, con la Panigale V4 R ha rilanciato le proprie quotazioni di carriera. Vissuto un problematico inizio di 2022 con BMW, il team McMartin Racing ha deciso di affidargli la Ducati del Campione 2021 Wayne Maxwell. Ripagando la fiducia con un tris fuori discussioni.

POLE RECORD

Josh Waters ha ottenuto bottino pieno dal weekend inaugurale dell’ASBK 2023: 76 punti di 76 in palio. Un punticino addizionale per una superlativa pole position in 1’31″100, nuovo primato della pista della categoria e, a sua volta con pneumatici Pirelli, non così distante dai riferimenti mondiali.

CONCORRENZA AGGUERRITA NELL’AUSTRALIAN SUPERBIKE

Di fatto Josh Waters è il Ducatista di punta dell’ASBK, ritrovandosi a confronto con piloti veloci (ne sa qualcosa Jack Miller…) in ambito nazionale. Yamaha Australia schiera il Campione in carica Mike Jones (due volte 3°) e Cru Halliday (2° in Gara 2 e 3), mentre Honda punta tutto su Troy Herfoss, secondo in un Gara 1 inframezzata da una bandiera rossa. JW21 ha in ogni caso archiviato il primo round vantando già 23 lunghezze di vantaggio su Jones ed Herfoss, tesoretto da amministrare nella seconda tappa in agenda tra meno di un mese al Sydney Motorsport Park. Oltretutto con le gare che andranno in scena eccezionalmente in notturna.