Superbike, Alvaro Bautista spaventa i rivali: “Più forte con la nuova Ducati”

Alvaro Bautista ha concluso con il secondo tempo la prima delle due giornate di test Superbike a Jerez. Il campione del mondo in carica subito in palla, è stato il primo a scendere in pista stamattina. Tanta la curiosità di provare la nuova Ducati Panigale V4 R.

L’ultima versione della moto bolognese presenta un motore con un’erogazione migliore, in particolare ai bassi regimi, oltre a dei ritocchi in termini di aerodinamica ed elettronica. Oggi ha catturato l’attenzione soprattutto il nuovo scarico Akrapovic in posizione rialzata. Lo spagnolo si è trovato bene e anche il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, terzo.

Superbike, test Jerez: le impressioni di Bautista

Bautista, oggi a 255 millesimi dal leader Toprak Razgatlioglu, ha avuto modo di spiegare cosa sia cambiato con la nuova Ducati Panigale V4 R rispetto alla versione 2022: “Le moto sono molto simili, soprattutto a livello di ciclistica. Ti sembra di guidare la stessa moto. Forse il cambiamento più grande è il carattere del motore, che ora sembra più pulito, meno aggressivo e più facile da guidare. Credo che sia questa la differenza più grande. Chiaramente c’è ancora tanto da lavorare, visto che oggi era la prima volta in pista con la nuova moto, però le prime sensazioni sono molto positive“.

Il pacchetto tecnico precedente era buonissimo e infatti ha vinto il titolo, però è contento di aver trovato degli upgrade che lo aiutano ad essere ancora più competitivo: “La 2022 ha vinto il campionato, quindi male non andava. Era importante non uscire dal feeling che avevo. Avevo qualche incertezza su come mi sarei trovato con quella nuova, ma fortunatamente è uguale all’altra sul piano della ciclistica. Cambia il motore, che rappresenta un bel passo avanti rispetto a quello vecchio. Questo è più facile da gestire“.

SBK, Alvaro migliora con la nuova Panigale V4 R

Alvaro è consapevole delle cose da migliorare rispetto al 2022 e sembra che con la nuova moto possa fare i progressi auspicati: “Spero di migliorare a inizio gara. Questo motore più lineare mi può consentire di essere più preciso nei primi giri, specialmente quando le gomme non sono a posto a livello di temperature. Ora possiamo farle lavorare in maniera più costante, invece col motore vecchio era più complicato con poco grip. Dobbiamo migliorare soprattutto nel giro secco e nella prima parte delle gare“.

Bautista conferma che questo avvio di stagione SBK 2023 è davvero molto promettente, viste le sensazioni avute oggi a Jerez: “Di solito fatico un po’ in inverno con le basse temperature, invece oggi dal mattino ho avuto un buon feeling con la moto. Significa che abbiamo trovato qualche miglioramento. Sto sentendo che questo è mio secondo anno in Ducati, mi sono subito trovato a mio agio in sella. Nel 2022 non la guidavo da due anni ed era diverso. Oggi è stato più facile di quanto mi aspettassi“.

