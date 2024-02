Parte male il 2024 di Alvaro Bautista, caduto al quarto giro in Gara 1 a Phillip Island. Il due volte campione del mondo Superbike è scivolato in curva 10, riuscendo poi a rialzare la sua Panigale V4 R e ad arrivare quindicesimo al traguardo. Un solo punto conquistato, non esattamente l’inizio che sognava. Solitamente la tappa in Australia è una delle sue preferite, però quest’anno le cose non sembrano funzionare come in passato. E nell’altro lato del box Aruba Ducati c’è un Nicolò Bulega che vola: pole position e vittoria.

Superbike Phillip Island, l’amarezza di Bautista

Il pilota spagnolo è ovviamente dispiaciuto per il crash di oggi e a fine giornata ha commentato ciò che è successo: “Sicuramente non è stato l’inizio di stagione che sognavo, però può succedere. Ero partito bene, passando dalla terza fila alla seconda posizione. In quel momento ne avevo di più per prendere la leadership e aumentare il ritmo, ma al tempo stesso ho deciso di rimanere lì ed è stato pazzesco, perché c’erano tanti piloti nel gruppo e molti contatti. Sam Lowes mi ha toccato e mi ha portato fuori in curva 9, facendomi perdere diverse posizioni. Quando ho cercato di recuperare sono caduto alla 10, poi ho cercato di continuare la gara ed è stato difficile guidare in quella condizione. Ho pensato solo a finire la corsa per provare ad avere più confidenza con la moto. Fisicamente sono a posto“.

Senza la caduta quale risultato avrebbe potuto conquistare? Bautista non può dare una risposta precisa: “Non lo so. C’erano tanti piloti nel gruppo. Al mattino avevo buon feeling e buon passo, ero fiducioso di poter fare una buona gara. Lottare per il podio era possibile oggi, ma sono caduto e ora non importa cosa fosse possibile e cosa no. La verità è che sono scivolato e che domani abbiamo un altro giorno, cercherò di mantenere un buon feeling con la moto e di fare un passo in avanti“.

Nessuna aspettativa particolare per domenica, Alvaro proverà solo a dare il massimo e a riscattarsi dopo un sabato al di sotto delle aspettative: “Non mi aspetto nulla. In gara può succedere di tutto fino alla bandiera a scacchi. Proverò a ripetere la partenza di oggi, è stata una delle migliori della mia vita. Cercherò di fare del mio meglio“.

Complimenti a Bulega

Il Mondiale Superbike 2024 potrebbe essere più combattuto che in passato, ci sono diversi piloti veloci e che possono dire la loro: “È positivo per il campionato – spiega il campione in carica -. Il livello si sta alzando e sono felice di farne parte. Ci sono più rivali, più competizione e tutto è più difficile. Una buona motivazione per lavorare e non arrendersi“.

Infine, qualche commento su Bulega, capace di trionfare alla sua prima gara in SBK come fece anche Bautista stesso nel 2019 arrivando dalla MotoGP: “Non è semplice. Quando ho vinto nel 2019 io ero davvero un rookie perché non conoscevo il campionato, la moto e le gomme. Lui ha vinto l’anno scorso con le Pirelli, è al terzo anno con Pirelli e conosce la Ducati, perché la moto Supersport ha un concetto simile a quella Superbike. Però non è facile vincere subito, perché ci sono tanti piloti veloci, quindi congratulazioni a lui. Bello averlo come compagno di squadra, è una buona motivazione“.

