A Donington Park si è consumato il sesto round del calendario Superbike 2023. Il campionato è arrivato esattamente a metà del percorso e la corsa al titolo sembra già segnata. Infatti, Alvaro Bautista dopo il weekend in Inghilterra ha ulteriormente aumentato il suo vantaggio in classifica.

Si è dovuto ricredere chi pensava che lo spagnolo sarebbe andato un po’ in difficoltà sulla pista tanto amata da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Solo il turco è riuscito a batterlo e lo ha fatto nella Superpole Race per 315 millesimi. È stato bello rivedere il titanico trio battagliare come spesso è avvenuto nel 2022 e speriamo di rivedere ciò pure nei prossimi appuntamenti, anche se il campione in carica sta dominando quasi sempre con la sua Ducati Panigale V4 R.

Superbike, il titolo è ormai di Bautista: interessante lotta dietro Razgatlioglu

Stando a quanto visto finora, viene facile dire che la corona iridata finirà nuovamente sulla testa di Bautista e che il vice-campione sarà Razgatlioglu. Invece, può essere avvincente la lotta per il terzo gradino del podio finale. In questo momento sopra c’è Andrea Locatelli, che ha un vantaggio non ampio su Rea e Axel Bassani. Il pilota del team Motocorsa si era posto l’obiettivo di chiudere il 2023 in top 5 e in questo momento è in linea con tale traguardo.

Più staccato c’è Michael Ruben Rinaldi, reduce da un weekend molto negativo a Donington Park. Da dimenticare Gara 1 e Superpole Race, poi il pauroso incidente al via di Gara 2. Per fortuna il pilota Ducati non ha rimediato un infortunio serio. Ad approfittare dei suoi problemi Alex Lowes e Danilo Petrucci, che che si sono fatti sotto. Anche Dominique Aegerter e Xavi Vierge, che chiudono la top 10, sono vicinissimi.

Sicuramente sono un po’ deludenti Remy Gardner e Iker Lecuona, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. L’australiano sta perdendo il confronto interno al team GRT Yamaha con Aegerter, rookie come lui. E lo spagnolo a sua volta sta perdendo quello nel team HRC con Vierge. Altra delusione è Scott Redding, tredicesimo con la prima delle BMW. A Donington è tornato a sorridere, ma va capito se si sia trattato solo di una casualità. Aspetteremo Imola e Most.

Superbike 2023: la classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA: Alvaro Bautista 357, Toprak Razgatlioglu 264, Andrea Locatelli 175, Jonathan Rea 163, Axel Bassani 146, Michael Ruben Rinaldi 102, Alex Lowes 99, Danilo Petrucci 98, Dominique Aegerter 97, Xavi Vierge 92, Remy Gardner 69, Iker Lecuona 66, Scott Redding 63, Garrett Gerloff 61, Philipp Oettl 52, Michael van der Mark 19, Loris Baz 13, Tom Sykes 11, Lorenzo Baldassarri 9, Bradley Ray 8, Hafizh Syahrin 8, Isaac Vinales 1, Ivo Lopes 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA: Ducati 362 punti, Yamaha 280, Kawasaki 184, Honda 113, BMW 100.

Calendario SBK 2023: i prossimi round in programma

Imola (Italia) 14-16 luglio

Most (Repubblica Ceca) 28-30 luglio

Magny-Cours (Francia) 8-10 settembre

Aragon (Spagna) 22-24 settembre

Portimao (Portogallo) 29 settembre-1 ottobre

San Juan (Argentina) 13-15 ottobre

Foto: WorldSBK