Con il nuovo format le cadute in MotoGP sono destinate ad aumentare nella stagione 2023 rispetti agli anni precedenti. Nella prima parte del Motomondiale si sono contate 416 cadute, di cui 166 in classe regina. A guidare questa spiacevole classifica è Marc Marquez, seguito dal compagno di box Honda, Joan Mir, a dimostrazione di come la RC213V necessiti di interventi urgenti. Al terzo posto c’è un pilota Ducati: Alex Marquez.

166 cadute in otto gare

La MotoGP conta 166 cadute nelle otto gare da Portimao ad Assen, con una media di 20,75 a weekend. Il numero di incidenti è diminuito rispetto al primo trimestre della stagione in corso, dato che nei primi cinque GP si sono contati in media 22,8 cadute per ogni fine settimana. Nella classe Moto2 ci sono state finora 124 cadute in questa stagione, 126 in Moto3. Per fare un confronto, nei 20 Gran Premi del 2022 si sono registrati un totale di 335 incidenti in MotoGP (una media di 16,7 per evento), 428 in Moto2 (21,4 per evento) e 343 in Moto3 (17,5 per evento).

Honda maglia nera della MotoGP

Nella prima parte di stagione i piloti della Repsol Honda hanno avuto la peggio parte. Marc Marquez, che al Sachsenring ha rimediato cinque cadute in due giorni, ha totalizzato già 14 incidenti. Bisogna considerare che ha saltato la gara domenicale di Portimao (per la frattura al dito della mano), a seguire i Gran Premi di Argentina, Texas e Spagna, è ricaduto a Le Mans e al Mugello, ha dato forfait in Germania e Olanda. Il neo acquisto Joan Mir guidava l’ingloriosa classifica fino a quando non si è infortunato al dito al Mugello e da allora è rimasto out. Non solo la Honda RC-V è poco competitiva, ma rischia di rivelarsi pericolosa: Alex Rins (5 cadute) ha subito un doppio intervento dopo l’incidente nella Sprint MotoGP al Mugello.

Bagnaia primo… in ogni senso

Anche Alex Marquez è finito spesso nel letto di ghiaia, nonostante abbia a disposizione la Ducati Desmosedici, la moto più competitiva in griglia di partenza. Il pilota del team Gresini Ducati attualmente conta dodici cadute. Anche il rookie della GASGAS Tech3, Augusto Fernandez, e il pilota Red Bull KTM Jack Miller (10) hanno un numero a due cifre di cadute. Il pilota ufficiale della MotoGP con il minor numero di incidenti è il leader del Mondiale Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota ufficiale della Ducati non ha riportato più cadute dopo il tanto discusso incidente in gara a Le Mans. Non fa testo Pol Espargarò, il primo vero infortunato del 2023: caduto nelle FP2 in Portogallo, ha riportato gravi fratture e due interventi. Forse l’alfiere di Granollers ritornerà in sella alla RC16 nel GP di Silverstone ad agosto.

La classifica delle cadute in MotoGP nei primi otto GP del 2023

Marc Marquez, Honda, 14

Joan Mir, Honda, 12

Alex Marquez, Ducati, 12

Augusto Fernández, KTM, 11

Jack Miller, KTM, 10

Aleix Espargaró, Aprilia, 9

Miguel Oliveira, Aprilia, 8

Marco Bezzecchi, Ducati, 7

Fabio Di Giannantonio , Ducati, 7

Luca Marini, Ducati, 7

Jorge Martin, Ducati, 7

Brad Binder, KTM, 6

Raul Fernandez, Aprilia, 6

Johann Zarco, Ducati, 6

Enea Bastianini, Ducati, 5

Franco Morbidelli, Yamaha, 5

Takaaki Nakagami, Honda , 5

Fabio Quartararo, Yamaha, 5

Alex Rins, Honda, 5

Maverick Vinales, Aprilia, 5

Pecco Bagnaia, Ducati, 4

Pol Espargaró, KTM, 2