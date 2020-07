Lorenzo Gabellini nuovo pilota MIE Racing per il 2020. Subentra a Jordi Torres, non in grado di disputare anche il Mondiale Superbike.

Formazione rinnovata a metà per MIE Racing Althea Honda Team. La stagione 2020 del Mondiale Superbike verrà disputata da Lorenzo Gabellini, che subentra a Jordi Torres accanto a Takumi Takahashi. Il pilota spagnolo avrebbe dovuto disputare WorldSBK, ESBK e MotoE. I nuovi calendari però rendono impossibile realizzare ben tre campionati. Il team quindi si è guardato attorno, optando per il pilota che con Althea Racing sta disputando il CIV Superbike. L’italiano ha chiuso appena fuori dal podio (4°-5°) nelle due gare al Mugello.

“Correre nel Mondiale è stato il mio sogno da bambino” ha dichiarato emozionato Lorenzo Gabellini, ricordiamo campione italiano Supersport in carica. “Sono davvero contento che si stia realizzando, ringrazio sentitamente per questa grande opportunità. Si è creata una situazione davvero inaspettata, ma sono pronto per dimostrare che me la merito, oltre a crescere grazie all’aiuto del team e di Honda. Sarà una bella sfida, non vedo l’ora di cominciare a competere.”

Soddisfazione anche nelle parole del team principal Midori Moriwaki. “Diamo un caloroso benvenuto a Lorenzo Gabellini. Questo periodo ci sta portando ad affrontare situazioni completamente nuove. Le cose stanno lentamente ripartendo e non vediamo l’ora di tornare in azione. Il Mondiale WorldSBK poi ha un nuovo calendario, un fatto che ci ha costretto ha riconsiderare la nostra line-up. Ringraziamo Jordi Torres e gli auguriamo il meglio nelle sue prossime esperienze.”