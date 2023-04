SBK, Petrucci vuole di più: ad Assen il problema è sempre lo stesso

Decimo posto per Danilo Petrucci in Gara 1 Superbike ad Assen. Non il risultato che sognava, ma il pilota ternano non sta ancora riuscendo a sfruttare al meglio la sua Ducati Panigale V4 R.

Il test a Montmelò, nonostante le novità portate, non gli ha permesso di fare i passi avanti sperati. E, non caso, in Olanda non sta utilizzando gli aggiornamenti provati in Catalogna. Comunque lui e il team Barni Spark Racing continuano a lavorare duramente per migliorare. Certamente non è stato di aiuto il fatto che la FP3 si sia svolta con pista bagnata, visto che poi si è gareggiato con l’asciutto. Un turno in più in condizione normale gli avrebbe fatto comodo, anche in ottica Superpole.

Superbike Assen, Gara 1: Petrucci non si accontenta

Petrucci al termine della corsa disputata ad Assen ha ammesso il suo stato d’animo non del tutto entusiasta: “Non so se essere contento o arrabbiato. Da un lato sono contento di essere in top 10, però ambivo a fare di più. Sono soddisfatto del fatto che dal quinto-sesto giro avevo il passo per stare nei primi cinque. Il problema è che soffro tantissimo nei primi giri e anche in Superpole, sono lento. Ho subito tanti sorpassi all’inizio e ciò mi fa poi perdere il gruppo di quelli davanti”.

Il pilota del team Barni Spark Racing ha ben chiaro il difetto eliminare per poter finalmente lottare costantemente per le migliori posizioni: “Dobbiamo cercare di migliorare nel giro secco e in generale con gomme nuove, non riesco ancora ad essere veloce. Mi sembra che la moto si innervosisca troppo e ho meno grip rispetto a quando i pneumatici sono consumati. Non capisco perché, dobbiamo capire. Serve esplorare ulteriormente il setup della moto. Sono contento del lavoro che sta svolgendo la squadra, ma arrabbiato perché volevo di più“.

