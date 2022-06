SBK 22, il nuovo gioco del WorldSBK arriva a settembre

SBK 22 è il nuovo capitolo di una delle saghe più iconiche e celebrate nel panorama dei videogiochi delle corse. Arrivando da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam, il lancio di SBK 22 è previsto per il prossimo 15 settembre.

Un’esperienza sempre più realistica

SBK 22 ricrea l’autentico mondo del Campionato Superbike, a dieci anni di distanza dall’ultimo storico lancio di SBK Generations. Si trattava del decimo gioco della gloriosa serie sviluppata da Milestone, iniziata nel 1999 con il Superbike World Championship. Il gioco riesce a riproporre l’esperienza del MOTUL FIM Superbike World Championship. Tutto questo grazie al fascino del gameplay simulativo ed agli ambienti realistici, trasformando il sogno dei fan in realtà. SBK 22 offre l’Official 2022 WorldSBK Championship, un’affascinante Modalità Carriera ed un weekend Superbike reale con prove libere, Superpole e Gare.

Il gioco ufficiale del 2022 MOTUL FIM Superbike World Championship è la replica perfetta di ciò che accade nella vita reale. Presenti anche il calendario degli eventi, le liste ufficiali, l’ambiente dei team con effetti assolutamente fotorealistici e modelli animati. I giocatori proveranno le loro capacità mettendosi nei panni dei piloti migliori, in azione su tutte le piste del campionato per sfide imprevedibili ed adrenaliniche. L’obiettivo di SBK 22 è ricreare una peculiare esperienza WorldSBK grazie all’aiuto anche dei veri piloti, che puntano a creare il miglior livello possibile di simulazione in termini di comportamento di moto e pilota.

Imparare a gestire un team

La Modalità Carriera offre molti modi per lavorare sulle performance di uomini e mezzi, come per esempio la gestione dello staff al Assetto avanzato, grazie al quale i giocatori hanno pieno controllo dei settaggi della moto, lavorando sull’Albero di Sviluppo. La gestione dello staff significa anche provvedere all’assunzione di diversi professionisti, dal Manager Personale al Capo Ingegnere, senza dimenticare il fondamentale Telemetrista. L’Albero di Sviluppo è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali richiede uno specifico numero di punti di ricerca per essere sbloccato. Questi punti si possono guadagnare passivamente attraverso il lavoro degli ingegneri o attivamente dagli stessi giocatori, portando a termine determinati compiti nel corso del weekend.

SBK 22 vanta inoltre delle aggiunte innovative, come ad esempio la gestione delle gomme Pirelli su piste asciutte o bagnate, oppure del carburante per il corretto bilanciamento del peso delle moto. A.N.N.A System, il sistema di IA basato su network neurale e machine learning, garantisce un gameplay su misura del giocatore. Garantisce il controllo in maniera intelligente degli avversari, basandosi sulla loro personalità e allenandoli mano a mano che accumulano dati e performance. Al massimo livello, il comportamento in sella viene considerato molto simile da quello reale.

Editor e giocatori

Il vasto numero di editor consente ai giocatori di personalizzare molti aspetti per rendere unica la loro esperienza. Sticker, casco, numero e butt patch sono gli editor dedicati ai piloti e alle moto, Fiction Team invece è totalmente concentrato sulla creazione di un team virtuale, al quale personalizzare livrea e stile.

SBK 22 supporta sfide multiplayer fino a 12 giocatori, portando la sfida ad un altro livello. Il Multiplayer Flow è personalizzabile scegliendo se aggiungere o meno la tipica sessione di Tissot-Superpole prima di una gara, per un’esperienza completa. A cui aggiungere la possibilità di modificare ogni singola gara con settaggi e regole personalizzate. SBK 22 verrà lanciato il prossimo 15 settembre su PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S and Steam.

Videogames e piloti, quale utilità?

Al giorno d’oggi i videogiochi sono più realisti che mai. Sono sviluppati per offrire un’esperienza completa ai fan. Il giochi di simulazione sono soprattutto un hobby, ma l’aspetto divertente può essere esplorato anche dai professionisti. L’autenticità di una replica di una data atmosfera è ciò che permette ai piloti di trovare validi punti di riferimento una volta in azione su una pista vera.

Lo spiega il rookie Superbike Xavi Vierge (Team HRC): “Ogni trucco per imparare velocemente i nuovi circuiti è il benvenuto. Ma anche se conosco bene una pista, mi piace guardare qualche video prima della gara. Se invece devo imparare un nuovo tracciato come Estoril, la settimana prima mi piace usare i videogiochi. Soprattutto quest’anno, mi piace che siano sempre più vicini alla realtà, mi aiutano davvero ad essere pronto per il fine settimana.”

Discorso valido anche per gli esordienti Supersport Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) e Oli Bayliss (Barni Spark Racing Team), che usano i videogiochi prima di visitare una nuova pista. “È molto utile per allenare la mente e perché sono molto vicini alla realtà, tranne per le ondulazioni” ha spiegato Baldassarri. “Per me il miglior modo di imparare una pista è correrci” ha aggiunto Bayliss. “Ma se non è possibile, mi piace realizzare più giri possibili coi videogiochi. Mi aiuta a conoscere le elevazioni ed a capire come sono le curve, non è lo stesso per quanto riguarda i tempi sul giro. Ma è utile per imparare le curve, soprattutto per piste come Portimao con tante curve cieche, così capisci meglio quali traiettorie seguire.”