Razgatlioglu stregato dal British Superbike: ha un sogno per il futuro

Dopo una lunga pausa, il Mondiale Superbike 2022 è pronto a tornare in azione. Nel prossimo weekend c’è il round a Magny-Cours e sicuramente Toprak Razgatlioglu sarà tra i protagonisti. Lo scorso anno vinse due manche su tre, arrivando secondo nella Superpole Race solo a causa di una penalità che favorì Jonathan Rea. Stavolta vuole fare tripletta.

Il campione in carica sta rimontando in classifica e si è portato a 38 punti dal leader Alvaro Bautista. In Francia proverà a ridurre ulteriormente lo svantaggio. Il pilota Yamaha, dopo un inizio nel quale faticava a vincere, ha vinto sei delle ultime otto manche disputate ed è arrivato secondo nelle altre due. Ha cambiato passo, i suoi rivali sono avvisati.

Razgatlioglu strizza l’occhio al BSB: chance in futuro?

Durante la sosta del campionato mondiale SBK il pilota turco non è stato con le mani in mano. Oltre ad aver fatto un po’ di vacanza e ad essersi rilassato, si è anche allenato e ha preso parte alla due giorni di test a Barcellona. Proprio in Catalogna è caduto, ferendosi al gomito sinistro e finendo pure in ospedale. Un violento highside lo ha sbalzato via dalla sua Yamaha R1, però per fortuna non c’è stato alcun infortunio serio.

Prima della ripresa delle gare del Mondiale, Razgatlioglu è stato anche presente nel round del campionato British Superbike che si è disputato a fine agosto a Cadwell Park. Lui e il compagno di squadra Andrea Locatelli sono stati ospiti dell’appuntamento e hanno avuto pure l’occasione di fare qualche giro sull’iconica pista britannica. Toprak ha dato spettacolo, esibendosi anche nel suo celebre stoppie.

Il pilota turco si è divertito molto in quel fine settimana, gli è piaciuta l’atmosfera BSB e pure la pista di Cadwell Park: “Abbiamo fatto solo tre giri completi. Nei primi due ho cercato di imparare e nel terzo ho fatto il salto! È stato divertente. Mi piacerebbe correrci di più, forse anche gareggiarci un giorno. È stato bello passare del tempo con il team McAMS e Yamaha e vedere così tanti tifosi presso il circuito. Spero di poter tornare presto“.

Razgatlioglu è rimasto piacevolmente impressionato dal British Superbike e ammette che un giorno non gli dispiacerebbe correre una gara proprio a Cadwell Park. Difficile dire se possa veramente togliersi lo sfizio di disputare un round del campionato britannico in futuro. Adesso le sue priorità e quelle della Yamaha sono altre. Ci sono Bautista e Rea da battere.

