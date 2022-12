Omar Menghi risponde “Fratellino, ti sfido! Vediamo chi è più casinista”

Omar Menghi legge l’intervista a suo fratello e sorride, anzi, scoppia a ridere. Siamo a pochi giorni dal Natale e c’è voglia di leggerezza, di scherzare, anche nell’ambiente dei motori. Omar, primogenito della famiglia Menghi, lancia così una simpatica sfida al fratello Fabio. Entrambi sono ex piloti e team manager. Fabio è a capo del VFT Racing nel Mondiale Supersport mentre Omar del ProGP nel WSSP300.

“Concordo con tutto ciò che ha detto mio fratello a Corsedimoto – afferma Omar Menghi – però invito tutti voi a venire a vedere chi è più casinista, se io o mio fratello. Venite alla mia tenda e al suo box e poi ditemi qual è più ordinato dei due! Per il resto sottoscrivo tutto: andiamo d’accordo, ci vogliamo bene e collaboriamo. Nostro padre ci ha cresciuti bene. Gli dobbiamo dire un grazie immenso per averci fatto gareggiare e per sostenerci in tutte le nostre scelte”.

Fabio ha detto che se i vostri team gareggiassero nella stessa categoria vi scannereste. E’ vero?

“Confermo! Però non corriamo questo rischio, io non ho nessuna intenzione di cambiare classe, sto tanto bene con i ragazzini. Io credo che tra il mio team e quello di Fabio potrebbe nascere una bella sinergia: i ragazzini prima corrono con me poi quando sono pronti possono pensare di approdare alla Supersport con la squadra di mio fratello”.

Siete molto diversi?

“Lui è ingegnere mentre io elettricista. A me non sono mai piaciuti i libri e sono più per i lavori manuali tuttavia non significa che non sia professionale. Io faccio sempre tutto il possibile per crescere, migliorare, e avere una squadra al top. Poi ovviamente ho meno tempo di Fabio. Lui pensa solo al team mentre io mi occupo del ProGP Racing nei week-end e di notte al posto di dormire”

E’ vero che sei severo con i giovani e loro vanno a rifugiarsi poi da tuo fratello?

“Io sono buonissimo però molto diretto. Dietro alle corse ci sono i sacrifici del team e delle famiglie quindi chiedo, anzi pretendo, serietà anche da parte dei miei giovani piloti”.

Quali sono le vostre ambizioni per il WSSP300 con Devis Bergamini e John Peristeras?

“Cercheremo di lottare per la vittoria con entrambi i piloti. Abbiamo un buon team e puntiamo in alto”.