Misano Supersport: Manzi dà spettacolo, che rivincita su Bulega

Grandissima vittoria di Stefano Manzi in gara-2 a Misano dopo una prestazione veramente straordinaria con la Yamaha Ten Kate. Il pilota riminese partiva dall’undicesima casella in griglia ma si è lanciato in una gran rimonta fino al secondo posto. A quel punto ha dato vita ad uno splendido duello con Nicolò Bulega ed all’ottavo giro lo passa alla prima curva ma non riesce ad andare via quindi Bulega lo passa. La sfida è accesa, emozionante, una tra le più belle battaglie che si siano viste in Mondiale Supersport negli ultimi anni tra due tra i migliori talenti del motociclismo internazionale.

La formula Next Generation, con modelli di cilindrata molto diversa in pista, genera polemiche ma a conti fatti ci sono tre marche diverse sul podio: Yamaha, Ducati e MV Agusta. La Panigale V2, che nelle mani di Bulega sembrava invincibile, si può battere.

Se Bulega è cresciuto molto quest’anno, ha fatto altrettanto Stefano Manzi che appare sempre più maturo , sereno e consapevole. Stefano Manzi è riuscito così a raddrizzare un week-end iniziato malissimo, con una caduta al primo turno di libere (leggi qui). Sul terzo gradino del podio Marcel Schroetter su MV Agusta. Quarto Federico Caricasulo che era partito bene facendo anche alcuni giri in testa ma poi ha fatto in dritto ed ha gettato alle ortiche il bell’inizio.

Ancora una gara da incorniciare per Simone Corsi, sesto con Yamaha AltoGo. In top 10 Niucholas Spinelli ed a punti la wild card Marco Bussolotti ed Andrea Mantovani.