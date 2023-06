Misano Supersport: le Ducati volano nel primo turno di prove libere

Ducati davanti a tutti nel primo turno di prove libere di Supersport a Misano. Il più veloce è Yari Montella con la Panigale del Team Barni. Secondo Nicolò Bulega e terzo Federico Caricasulo. Stupisce Simone Corsi con la Yamaha AltoGo. Partecipa come wildcard ma è subito il migliore dei piloti che non guidano le Ducati. La sua moto oltre ad essere performante anche molto bella con una livrea dedicata alla Polizia, il corpo militare per cui gareggia e rappresenta con orgoglio.

Sesto Stefano Manzi che è rimasto per quasi tutti il turno fermo ai box a causa di una caduta nelle fasi iniziali ed ha fatto dunque solo sei giri. Nella sua gara di casa però può puntare molto in alto. Decisamente positivo il settimo tempo della wildcard Marco Bussolotti, pilota che nella vita quotidiana lavora come meccanico ma è i testa al CIV Supersport su Yamaha.

A Misano ci si aspetta una forte prova d’orgoglio da parte di Andrea Mantovani, autore di una stagione al di sotto delle aspettative con la Yamaha EvanBros. Nel primo turno di libere c’è stata solo in parte.

