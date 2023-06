T.ur, via al 2023 tra importanti conferme e tante novità

È sempre più Spirit of Adventouring. T.ur riparte all’insegna delle novità: una nuova collezione, un sito web tutto rinnovato, 3 importanti eventi, 2 campioni e 2 nuovi ambassador. Con questo carico potenziato di voglia d’avventura, il brand dei viaggiatori su due ruote del Gruppo Mandelli dà il via alla stagione primavera-estate 2023.

“Sull’onda del successo ottenuto all’ultima edizione di EICMA, abbiamo deciso di fare un restyling al sito t-ur.com” ha spiegato Florian Martin, direttore marketing del marchio milanese. “Per rendere la navigazione più facile e al tempo stesso più coinvolgente. Anche perché ora siamo on line con le nostre tre nuove linee”.

Adventure, Touring e Dual Sport: queste sono le tre linee, nonché le tre aree del sito web t-ur.com. Qui gli appassionati di avventura, viaggi e divertimento in moto potranno trovare i capi destinati alle avventure, al turismo e al fuoristrada, nelle varie colorazioni e nelle versioni Lady. Tutti acquistabili non solo online ma anche presso i rivenditori del marchio.

I TEST SUL CAMPO

Dal HAT Adventourfest di Bobbio allo STERRARE È UMANO in Abruzzo, T.ur ha già riscosso un grande successo in termini di performance e sensazioni d’uso. Protagoniste di questi due primi banchi di prova sono state le giacche TRANSFER HYDROSCUD e i pantaloni NIAGARA, entrambi disponibili anche in versione Lady. Nelle prossime due date del HAT ADVENTOURFEST di Ponte di Legno e di Sestriere invece sarà esposta l’intera collezione, dai capi più leggeri ed estivi a quelli a tre strati per tutto l’anno: si potrà davvero toccare con mano la loro qualità e versatilità e scegliere i migliori in vista dei due attesissimi eventi del dopo-estate, la TRANSITALIA MARATHON e la HAT SANREMO-SESTRIERE, che T.ur si sta preparando ad affrontere al fianco di due importanti ambassador, Renato Zocchi e Bianca Malogioglio.

GLI AMBASSADOR

Il sodalizio di Renato Zocchi e Bianca Malogioglio con T.ur è appena iniziato, ma ha già portato interessanti risultati.

Pilota di motocross e rally africani, Zocchi organizza eventi offroad e motocross in tutta Italia, tra i quali il roboante DAL TACCO AL TASSELLO, che ha peraltro portato fortuna a tre motocicliste ripescate per partecipare, interamente vestite T.ur Dual sport, allo STERRARE È UMANO.

Bianca, alias @iambiancam su Instagram, con circa 40.000 followers e una carica di energia e voglia di avventura contagiose, affronterà con le nuove linee T.ur tutti i più importanti appuntamenti adventouring del panorama nazionale.

T.UR, I PILOTI

Dopo il rinnovo della partnership con Alessandro Botturi, arriva anche quello con il campione di motorally Jacopo Cerutti, che con T.ur ha vinto ben tre titoli italiani moto rally assoluti e corso due Dakar e diversi rally internazionali nel deserto.

“Sono molto contento di rinnovare questa collaborazione” ha dichiarato quest’ultimo. “Sono con T.ur sin dall’inizio e mi sento molto partecipe del progetto. Oltretutto, quest’anno correrò come pilota ufficiale Aprilia, una casa italiana; quindi, sarà ancora più bello portare con me i marchi italiani in gara. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni“.

Per il 2023 sono in programma il campionato italiano Motorally, alcuni rally internazionali e l’immancabile Africa Eco Race 2024.