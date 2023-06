MotoGP, Franco Morbidelli: Yamaha ha preso la sua decisione

Dopo il lampo di luce nel weekend di MotoGP in Argentina, Franco Morbidelli sembra essersi spento nuovamente. La Yamaha M1 continua ad accusare un notevole ritardo tecnico rispetto ai rivali, resta però il fatto che Fabio Quartararo riesce ad ottenere qualcosa in più anche con una moto non troppo competitiva. Il pilota della VR46 Academy ha un contratto in scadenza a fine anno ed entro il prossimo mese la Casa di Iwata dovrà fare chiarezza sul suo futuro.

Il momento in salita di Morbidelli

Tramontata l’ipotesi Toprak Razgatlioglu, sono pochi i candidati ideali per la YZR-M1 nella prossima stagione. Lin Jarvis avrebbe messo gli occhi su Marco Bezzecchi e Jorge Martin, ma entrambi vogliono proseguire con la Ducati Desmosedici GP, consapevoli che il prototipo di Iwata in questo momento è in apnea. Morbidelli, secondo classificato nella stagione MotoGP 2020 sta vivendo da allora un periodo deludente. Nel 2021 ha saltato buona parte del campionato a causa di un infortunio al ginocchio e al rientro si è ritrovato nel box factory al posto di Maverick Vinales. Da allora è entrato in un tunnel da cui pare difficile uscirne.

Trattativa in corso con Yamaha

La gara di Termas sembrava un punto di svolta, invece si è trattato di un caso isolato. Ad Austin, Jerez e Le Mans la sua posizione si è aggirata tra l’ottavo e l’undicesimo piazzamento finale, il feeling con la Yamaha non migliora, 40 i punti raccolti nei cinque Gran Premi del 2023. Entro la pausa estiva Lin Jarvis vuole avere le idee chiare sul campionato prossimo e dovrà decidere il da farsi con l’italo-brasiliano. La strada verso il rinnovo annuale sembra la più probabile. “Quando parlo con i giapponesi e con i ragazzi della mia squadra, sento sicuramente che, soprattutto dopo l’ultima parte della scorsa stagione e questo inizio di stagione, la fiducia è molto più forte“, ha detto Franco Morbidelli ad ‘Autosport’. “Ma allo stesso tempo, devo andare avanti, devo continuare a spingere“.

Verso il rinnovo annuale

Vietato abbassare la guardia, perché per l’allievo di Valentino Rossi potrebbe essere l’ultima occasione per ritagliarsi un posto in un team ufficiale. La parola d’ordine è ‘niente panico’. Regna una certa fiducia intorno a Franky: “Sono molto, molto fiducioso nei miei mezzi. Le avversità che ho avuto l’anno scorso mi hanno reso una persona e un pilota migliore“. Fabio Quartararo non è molto lontano, resta lui il primo pilota da battere e il termine di paragone per capire il suo vero potenziale, con una moto che accusa qualche pecca di troppo. Fino a quando non ci sarà nero su bianco tutto sarà ancora possibile. “Finché non sei sicuro del tuo futuro, hai sempre qualche dubbio“, ha concluso Morbidelli. “Ma non così tanto“.

