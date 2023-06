Motocross, sfida in Lettonia: gli orari del GP, non c’è diretta TV

Ottavo round del Mondiale Motocross, si corre sulla sabbia di Kegums, in Lettonia. Con Andrea Adamo alla prima occasione di effettuare il sorpasso in MX2, visto che Jago Geerts (fuori per infortunio) dista ora solo un punto. In MXGP Jeffrey Herlings, fresco campione d’Olanda, è determinato a riscattarsi e ad annullare i 24 punti che lo separano da Jorge Prado. Italia senza Mattia Guadagnini appena operato, e con Alberto Forato ed Alessandro Lupino in recupero dopo i problemi dello scorso GP. Attenzione anche Jeremy Seewer e Romain Febvre, ma tanti nelle due categorie vorranno dire la loro. Di seguito tutti gli orari: non è garantita la diretta TV, solo in streaming per alcuni turni.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Jago Geerts (Yamaha), 319 punti; 2. Andrea Adamo (KTM), 318 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 307 p.; 4. Thibault Benistant (Yamaha), 303 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 254 p.; 7. Liam Everts (KTM), 235 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 201 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 196 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 149 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 342 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 318 p.; 3. Romain Febvre (Kawasaki), 263 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 263 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 243 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 226 p.; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 217 p.; 8. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.; 9. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 10. Valentin Guillod (Honda), 162 p.

GP Lettonia, il programma

La diretta integrale sarà garantita solamente da mxgp-tv.com (in abbonamento). Solo su Rai Sport Play sarà possibile vedere in diretta le due gare MXGP della domenica, differita invece su Rai Sport HD: Gara 1 alle 14:45, Gara 2 alle 17:10. Eurosport 2 infine trasmetterà solo in differita tutt’e quattro le gare della domenica, precisamente nella mattinata di lunedì 5 giugno.

Sabato 3 giugno

9:30 MX2 Free Practice

10:00 MXGP Free Practice

12:45 MX2 Time Practice

13:20 MXGP Time Practice

15:25 MX2 RAM Qualifying Race

16:20 MXGP RAM Qualifying Race

Domenica 4 giugno

9:25 MX2 Warm Up

9:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1 (Eurosport 2, 5/06 ore 8:30)

13:15 MXGP Gara 1 (Eurosport 2, 5/06 ore 9:30)

15:10 MX2 Gara 2 (Eurosport 2, 5/06 ore 10:30)

16:10 MXGP Gara 2 (Eurosport 2, 5/06 ore 11:30)

