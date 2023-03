Lorenzo Baldassarri primi passi in Superbike “Imparo e sono felice”

Step by step. Lorenzo Baldassarri ed il GMT94 hanno iniziato il Mondiale con grande serenità, senza grosse aspettative e senza mai perdere il sorriso. La squadra sembra veramente una grande famiglia e Balda sui è inserito nel gruppo nel modo migliore. In Australia non ha centrato la zona punti ma ha comunque fatto esperienza.

“E’ stato un bell’inizio – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Sicuramente avrei voluto di più ma ci vuole pazienza. Siamo andati in progressione ed abbiamo fatto chilometri. Sul bagnato non avevo mai corso con la Superbike, neppure un giro e la prima volta è stato il giorno della gara. Abbiamo fatto esperienza: sia io che il team ne abbiamo bisogno sia a livello di setup che di elettronica. Sono contento che siamo cresciuti dai test alle prove alle gare, utilissime per raccogliere tante informazioni”.

Dall’Australia all’Indonesia. In queste giornate di pausa la squadra si rilassata, Lorenzo Baldassarri si è divertito ed è apparso quanto mai sorridente. Da quando frequenta il paddock della Superbike è veramente rinato a livello sportivo e soprattutto umano. Vive la sua prima stagione nel WSBK come una nuova fantastica avventura.

“Non vedo l’ora di gareggiare qua in Indonesia – prosegue il Balda – E’ una pista molto bella e spero di fare un buon week-end. Con il team mi trovo molto bene. In Superbike è tutto nuovo anche per loro ma s’impegnano molto, lavorano: anche loro stanno imparando in fretta. Che dire? Sono felice”.

