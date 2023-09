Lorenzo Baldassarri “La priorità è rimanere in Superbike”

Il 2023 ad oggi è avaro di risultati per Lorenzo Baldassarri. Lo scorso anno era stato autore di una stagione magnifica con tre vittorie e tanti podi in Supersport ma l’esordio in Superbike è stato più difficile del previsto. Il GMT94 è un team privatissimo, non è certo una squadra di vertice quindi era difficile aspettarsi risultati importanti. Lorenzo Baldassarri forse ha pagato un po’ lo scotto del debutto in un campionato di altissimo livello ed è stato frenato da alcuni episodi sfortunati. Balda però non ha mai perso la serenità e la convinzione nei propri mezzi. Ora il Mondiale Superbike riparte dopo la pausa estiva e lo fa a Magny-Cours, una pista amica sia per il pilota marchigiano che l’anno scorso aveva vinto gara-1 in Supersport che per il GMT94.

“E’ un week-end molto importante per noi perché si corre sul circuito di casa del team – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Io sono in forma e pronto ad affrontare questo week-end. Non vedo l’ora di gareggiare dopo la pausa che è stata lunga e soprattutto di farlo davanti ai fan della squadra. Sicuramente ci saranno un sacco di ospiti nel box ed in tribuna che tiferanno per noi. Siamo cresciuti molto anche se i risultati non lo dimostrano perché abbiamo avuto qualche inghippo ma io mi sento molto forte e posso sicuramente fare bene”.

Il mercato 2024 è in pieno fermento. Lorenzo Baldassarri, dove ti vedremo il prossimo anno?

“Non so ancora nulla, non ho avuto alcuna conferma da Yamaha ma la priorità è rimanere in Superbike. Io mi sento un pilota veloce e che può stare davanti, non mi manca niente. Per il prossimo anno vedremo strada facendo ma sicuramente vorrei restare nel WorldSBK con un team che mi supporti al massimo e per raggiungere le posizioni di vertice”.

