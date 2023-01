Bradl, brutti ricordi in Superbike: “Ducati potrebbe farmi cambiare idea”

Tra i piloti che, dopo aver corso a lungo nel Motomondiale, hanno provato un’esperienza in Superbike c’è anche Stefan Bradl. Durò solo un anno, il 2017, e fu molto deludente.

Il tedesco era stato scaricato dall’Aprilia in MotoGP e fu ingaggiato dal team Red Bull Honda, gestito dagli olandesi di Ten Kate Racing. Il suo compagno di squadra era Nicky Hayden, scomparso nel maggio di quell’anno e poi sostituito dal connazionale Jake Gagne. Fece tanta fatica in sella a una CBR1000RR decisamente poco competitiva. Mise insieme solo 67 punti, chiudendo il campionato al 14esimo posto.

Stefan Bradl e la Superbike

Deluso dall’annata trascorsa nel Mondiale Superbike, Bradl è rimasto legato alla Honda nel ruolo di collaudatore MotoGP. In queste stagioni ha disputato delle gare da wild card oppure da sostituto. Oggi ha 33 anni e gli piace ancora correre in moto. Ci sono anche rumors su un interesse della KTM per ingaggiarlo come tester.

A proposito di un ipotetico ritorno nel WorldSBK, il pilota bavarese si è così espresso in un’intervista a Speedweek: “La Superbike non è la mia categoria, soprattutto dopo quello che ho vissuto nel 2017. Certo, se provassi la Ducati potrei cambiare idea. Attualmente mi vedo come collaudatore, ma se Honda presentasse una nuova e potente Superbike ci darei sicuramente un’occhiata“.

Difficile un ritorno in SBK

Improbabile che avvenga un suo rientro nel campionato delle derivate di serie, però se gli venisse offerto un buon progetto Bradl ci potrebbe pensare: “Lavoro con HRC da quasi dieci anni e so come funzionano le cose in azienda. Se succede qualcosa, sono vicino all’azione. Sono pronto anche ad altri compiti. Nel 2022 non ho potuto partecipare alla 8 Ore di Suzuka per un problema di date, però la richiesta c’era. Honda ha vinto ed è soddisfatta dei piloti Superbike. Ma non si sa mai…“.

Il tedesco è pronto ad ascoltare un’eventuale proposta dalla Honda, la casa alla quale è legato oggi. In questo momento non sembra essere nei piani un suo futuro impiego in SBK. Il team HRC schiera la coppia Lecuona-Vierge e spera di ottenere grandi risultati con essa nel 2023.

Foto: Honda Racing