Axel Bassani, dalle piste da sci al circuito di Jerez “Sono pronto!”

Prima le 100 Km dei Campioni, poi le varie cene di fine stagione, Campioni in Piazza a Bologna e le premiazioni a Feltre. La pausa invernale è stata breve e con tanti impegni per Axel Bassani che non si è concesso nessuna vacanza in paesi esotici ed ora è già in Spagna, pronto per i test di Jerez. Il pilota del team Motocorsa, dopo due stagioni decisamente positive, punta ad un ulteriore step. Vuole stare costantemente tra i primi e conquistare una sella ufficiale per il 2024.

Quest’anno il Mondiale Superbike si preannuncia come uno tra i più belli ed impegnativi degli ultimi anni. Oltre ai piloti dei team ufficiali, ci sono tanti privati importanti che possono puntare in alto: da Petrucci a Sykes, da Aegerter a Garder senza dimenticare Baldassarri. La concorrenza per la vittoria tra gli Indipendenti sarà dunque fortissima. Alex Bassani però è tranquillo, consapevole delle proprie potenzialità, di quelle della moto e della sua squadra. La sosta è praticamente volata ed il pilota feltrino è pronto per tornare in pista.

“Durante la pausa sono andato un po’ a sciare – racconta Axel Bassani a Corsedimoto – Sono stato con la mia famiglia e mi sono un po’ riposato per quanto ho potuto. La pausa invernale è stata comunque molto corta. C’è stato poco tempo sia per le squadre che per i piloti ed adesso è già finita. In questi due mesi ho comunque continuato con la preparazione per presentarmi pronto alle prime gare. Per il resto non ho fatto nulla di speciale perché non abbiamo avuto tanto tempo. Tra poco si ricomincia e vediamo di fare bene”.

Foto WorldSBK