Superbike, Alex Lowes punta in alto: “Voglio essere in top 3”

Alex Lowes va verso i 33 anni e il prossimo campionato mondiale Superbike può essere molto importante per il suo futuro. Ha un contatto in scadenza a fine anno e deve guadagnarsi la conferma nel Kawasaki Racing Team.

La casa di Akashi potrebbe anche scegliere di puntare su un pilota più giovane per il 2024, quando Jonathan Rea sarà a sua volta in scadenza e avrà 37 anni. Normale prepararsi all’eventuale ritiro del sei volte campione del mondo SBK. Ci sono tanti piloti con accordi che scadono al termine di questa stagione e dunque la squadra farà le proprie valutazioni per il futuro.

Superbike, Alex Lowes vuole stare con i migliori

Lowes, intervistato dai colleghi di Motosan.es, ha fatto un bilancio della stagione 2022 e si è detto abbastanza soddisfatto del suo rendimento: “Un anno positivo, stavo bene dopo aver superato gli infortuni del 2021. Il team ha svolto un ottimo lavoro facendomi sentire a mio agio con il setup di base, che ha funzionato sulla maggior parte delle piste. Dopo il Covid del 2020 e gli infortuni del 2021, mi sono sentito come se fosse il primo anno intero in Kawasaki. Mi do 7,5“.

Il pilota inglese ha rapporti fantastici con la squadra e va d’accordo anche con Rea, che probabilmente preferirebbe continuare ad avere lui come compagno invece di un giovane. I due lavorano bene insieme e la leggenda Superbike ci tiene al suo status di numero 1 all’interno del box.

Alex ambizioso nel 2023

Lowes è salito sul podio quattro volte nel 2022 e ha chiuso con il sesto posto nella classifica piloti. Il suo obiettivo è quello di fare meglio nel prossimo campionato mondiale SBK: “Spero di fare una buona stagione – spiega – e di continuare ad avere la fiducia di fine 2022. Voglio vincere delle gare e tornare tra i primi tre nel Mondiale. Cosa migliorare nella Kawasaki? Vorrei migliorare il feeling con basso grip“.

Il 32enne originario di Lincoln ha le idee chiare ed è molto ambizioso per il nuovo anno. Auspica di essere molto più competitivo in sella alla sua Ninja ZX-10RR, per la quale sono previsti aggiornamenti che la dovrebbero rendere più veloce.

Il limite di peso moto-pilota

Nel futuro della Superbike ci sarà l’introduzione del chiacchierato limite minimo di peso moto-pilota, una soluzione da adottare per limitare i vantaggi di piloti particolarmente leggeri come Alvaro Bautista. Dorna e FIM non hanno ancora fatto un annuncio ufficiale, però la novità è data ormai per certa per il 2024. Da capire solo se qualcosa possa essere già modificato per il 2023.

Lowes su questo tema non ha voluto esporsi: “Sinceramente – ha spiegato – non voglio essere coinvolto in questo. Correrò al meglio delle mie capacità, qualunque sia il regolamento. Mi concentrerò sulle cose che sono sotto il mio controllo“. Ha altri pensieri in testa ora. Ad esempio, il primo test del 25-26 gennaio a Jerez.

Foto: Kawasaki Racing