Andrea Iannone in Superbike? Danilo Petrucci “Sarebbe divertente”

Il sito ufficiale del Mondiale Superbike pubblica un’intervista a Marco Barnabò ed Andrea Iannone la condivide sui propri account social. Il pilota di Vasto sta cercando certamente una sistemazione in Superbike. La sponda Ducati appare la più logica e probabile, per tanti motivi. Ha mantenuto ottimi rapporti con tutti i dirigenti e durante la Superbike a Misano lo si è visto chiacchierare con tanti uomini di Borgo Panigale. Nel caso che Iannone dovesse tornare lo farebbe probabilmente con una squadra di riferimento: o Aruba o il team Barni. L’ipotesi del duo Danilo Petrucci ed Andrea Iannone, con il supporto di Ducati, non sembra fantascienza.

Marco Barnabò già diversi mesi fa aveva espresso la propria stima nei confronti di Andrea Iannone. Durante la presentazione della sua squadra, in marzo, aveva detto praticamente le stesse cose di qualche giorno fa “Iannone? Perché no, mai dire mai” (la nostra intervista di marzo).

Danilo Petrucci, da parte sua, festeggia il suo primo podio nel Mondiale Superbike con l’intenzione di restare al Team Barni per raccogliere i frutti di quanto lui e la squadra stanno seminando. Uno squadrone Petrucci – Iannone è un bellissimo sogno che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi.

Intanto a Donington Park Danilo Petrucci ha risposto serenamente a chi ha ipotizzato Iannone come suo prossimo compagno di squadra nel 2024, come riporta WorldSBK “Mi ha già scritto! Ci siamo scambiati dei messaggi. Lui si augura di essere qui l’anno prossimo. Sarebbe divertente! Andrea è davvero un ottimo talento. Mi piacerebbe vederlo in questo Campionato. Sarebbe un bello step”.

