Ana Carrasco, intervento e stagione finita. “Domani inizia il 2021”

Stagione 2020 finita per Ana Carrasco: oggi l'intervento per accelerare il recupero, che sarà comunque di tre mesi. Testa già al 2021.

Ana Carrasco deve salutare anzitempo il Mondiale Supersport 300. La pilota Kawasaki Provec dovrà sottoporsi oggi ad un intervento per stabilizzare l’infortunio a tre vertebre, conseguenza dell’incidente nel test a Estoril. Tempi di recupero di tre mesi e addio alla stagione 2020 quindi, ma la giovane spagnola non perde il suo ottimismo. “Anche gli infortuni sono parte del mio lavoro. Domani per me comincia la pre-season 2021.”

L’operazione alle vertebre T3 (parzialmente coinvolta), T4 e T6 verrà condotta nella giornata odierna dal dottor Ubierna, specialista in traumi spinali, e dal suo staff alla Clinica Dexeus di Barcellona. Se tutto va come previsto, Carrasco ricomincerà a camminare in pochi giorni e in alcune settimane sarà in grado di ricominciare con esercizi isometrici. Come detto, chiaramente i tempi di recupero sono lunghi. “L’incidente è avvenuto il 10 settembre, l’11 è arrivata in Clinica. Gli esami hanno mostrato fratture alla colonna dorsale.”

“A livello della vertebra T4 si è verificato uno spostamento di 2 mm, senza però causare problemi al midollo spinale.” Assieme a pilota, famiglia e team si è deciso per l’intervento. “È la soluzione appropriata per stabilizzare la frattura e permettere un pronto recupero della mobilità. Se nelle prossime 48 ore tutto va come previsto, potrà iniziare a muoversi e fra tre settimane iniziare con i primi esercizi. In circa tre mesi sarà tornata in forma per la sua attività professionale. Una volta sistemata la frattura, è in programma la rimozione del materiale in titanio.”

Stagione finita per Ana Carrasco, che però mantiene un atteggiamento positivo. “Non era certo il programma della settimana, verso il round di casa a Barcellona” ha ammesso la giovane pilota. “Ma cadute ed infortuni fanno parte del mio mestiere. Volevo continuare a lottare per il titolo, ma ora la mia stagione 2020 è finita e domani per me scatta già il 2021. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questi giorni, me ne ricorderò. Grazie a tutte le persone che mi hanno inondato di messaggi di incoraggiamento, per me significa molto.”