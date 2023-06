Alvaro Bautista: “Non sono il Verstappen della Superbike”

Alvaro Bautista inarrestabile. Il campione in carica Superbike oggi si è preso pole position e, soprattutto, la vittoria di Gara 1. Ha iniziato alla grande questo round a Misano Adriatico. È salito a quota 12 vittorie su 13 manche finora disputate. Un dominio che gli consente di allungare ulteriormente in testa alla classifica, dove ora ha un vantaggio di 78 punti rispetto a Toprak Razgatlioglu.

Ducati ha potuto festeggiare una bella doppietta, dato che Michael Ruben Rinaldi è arrivato secondo al traguardo. Da segnalare che entrambi i piloti del team Aruba Racing hanno corso con la livrea speciale color Giallo Ducati, un omaggio alla storia nelle competizioni della casa di Borgo Panigale. Anche cambiando la colorazione, il risultato non è cambiato per lo spagnolo.

Superbike Misano, Bautista commenta il successo in Gara 1

Bautista non può che essere felice di com’è andata questa giornata, l’ennesima di festa per lui e Ducati: “Non è stato facile. Ma ho un buon feeling con la moto, ho potuto dare il mio meglio ed estrarre il massimo dalla Panigale. Mi sono divertito alla guida. Sono felice e sono rimasto sorpreso dai tempi sul giro, perché c’era tanto caldo. Da fuori può sembrare semplice, ma una cosa è vedere le corse dalla TV e un’altra è vedere il lavoro che c’è dietro, quanto devo essere concentrato e quanto devo spingere. Credetemi, non è facile“.

Alvaro spiega che è complicato compiere ulteriori progressi con la Panigale V4 R, che ha già raggiunto un livello altissimo: “Difficile migliorare. Lavoriamo sempre per fare meglio, soprattutto per gestire bene le diverse situazioni e le condizioni che ti portano a dover essere più concentrato. Sento che siamo al limite della moto. Nei test cerchiamo di trovare qualcosa di più, però siamo già al top. Non c’è grande margine di miglioramento rispetto alla performance attuale. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo fatto un piccolo miglioramento e mi ha aiutato tanto. Per il prossimo anno la moto sarà la stessa“.

Alvaro dice no al paragone con Verstappen

Il pilota del team Aruba Racing ha anche risposto a chi continua a fare qualche critica sul suo successo: “Questa pista è sempre stata buona per la Ducati. Io ho cercato di fare del mio meglio. Su quello che dicono le persone da fuori non posso dire nulla, sono focalizzato su me stesso. Se alcune persone non sono felici, mi dispiace per loro… Io mi diverto a guidare“.

Bautista è il Max Verstappen del Mondiale SBK? Questa la sua risposta: “No. Max è un pilota grandioso, ma abbiamo delle storie differenti. Sono felice di essere il Bautista della Superbike“.

Foto: Silvio Tosseghini