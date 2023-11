Al via la prevendita per l’Emilia – Romagna Round WorldSBK

Nel 2024 il Mondiale Superbike sarà stellare con vari big che hanno cambiato moto, l’arrivo di Andrea Iannone, Danilo Petrucci pronto a dare battaglia e tanti altri motivi d’interesse. Gli appassionati si apprestano a vive una stagione entusiasmante e scatta già la prevendita dei biglietti per assistere all’Emilia – Romagna Round del WorldSBK. L’evento è in calendario a Misano World Circuit dal 14 al 16 giugno 2024.

Nel 2023 si sono registrate quasi 71.000 le presenze nell’arco del weekend, era andata molto bene già la prevendita ed era stato raggiunto dunque un risultato superiore all’edizione 2022 ed a quella del 2019.

Anche quest’anno l’obiettivo è favorire un’ampia partecipazione attraverso promozioni che stimolino il pubblico a programmare in anticipo una o più giornate in circuito. L’idea è unire sempre quella di unire sport e turismo.

Fino al 15 febbraio sarà possibile approfittare della promozione abbinata al Gran Premio di MotoGP “Un biglietto due Mondiali”. La promo, al prezzo di 90 euro, consente di assistere alle gare di MotoGP nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Tribuna B.

Queste le promozioni attive fino al 29 febbraio 2024

“Prima acquisti meno spendi” con uno sconto del 25% su tutti i settori e un ulteriore sconto del 10% con il Ridotto Rosa e gli altri ridotti.

“Promozione Friend” Aggiungendo 15 euro al prezzo della domenica, sarà possibile assistere anche al programma del sabato sulle tribune A e B.

Sono inoltre previste riduzioni per bambini minori di 12 anni, Forze dell’Ordine, tesserati FMI o FSM, Under 16 e disabili. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito misanocircuit.com.