MissBiker organizza un corso di enduro con Sandra Gomez

MissBiker, il network di motocicliste più grande in Europa, organizza un corso di Enduro e navigazione per 30 donne, che si terrà il 23 e 24 settembre 2023 presso il circuito di Lovolo di Albettone a Vicenza.

Un corso al 100% femminile, per il quale MissBiker ha scelto la campionessa spagnola Sandra Gómez come istruttrice di alto livello per svelare tutti i segreti di questa affascinante disciplina a 15 motocicliste con esperienza. Il corso, che affronterà i temi delle tecniche di guida, sicurezza e navigazione, è diretto anche a 15 donne principianti, che saranno affidate alle mani esperte dell’ex pilota Enrica Perego.

Tutte le partecipanti avranno anche l’opportunità di imparare da una campionessa e godere della sua compagnia durante il bivacco serale organizzato da MissBiker. E per le motocicliste che amano l’avventura all’aria aperta, sarà possibile anche pernottare in tenda presso il circuito.

Di seguito il programma del corso e per maggiori informazioni potete visitare questa pagina https://www.missbiker.com/corso-enduro-e-navigazione-con-sandra-gomez-100-femminile/ o scrivere a [email protected]

PROGRAMMA DEL CORSO DI ENDURO

SABATO:

09:00 ritrovo con Staff MissBiker e Staff Sud Est presso Circuito di Motocross Lovolo di Albettone (Vicenza)

10.00 lezione all’aperto: Verifica livello delle partecipanti e posizione di guida

11.00 lezione all’aperto: Tecniche di guida con prove pratiche

Pausa pranzo dalle 13 alle 14

17:00 fine del corso, consegna Diplomi di partecipazione e Gadget



DOMENICA:

8.30 ritrovo presso Circuito di Motocross Lovolo di Albettone (Vicenza)

9.00 corso teorico e pratico di navigazione con roadbook

12.30 fine del corso e saluti

PROGRAMMA CORSO ZERO CON ENRICA PEREGO

SABATO:

09:00 ritrovo con Staff MissBiker e Staff Sud Est presso Circuito di Motocross Lovolo di Albettone (Vicenza)

10.00 lezione all’aperto: Verifica livello delle partecipanti e ripasso posizione di guida

11:00 lezione all’aperto: Percorsi off-road a seconda del livello acquisito.

Pausa pranzo dalle 13 alle 14

17:00 fine del corso, consegna Diplomi di partecipazione e Gadget

18.30 aperitivo in compagnia

Dalle ore 19.30 cena street food in loco con Sandra Gomez che ci racconterà le sue più grandi avventure.