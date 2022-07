WDW, Pecco Bagnaia comanda a Misano: “Vincere dà gusto”

A Misano c’è il calore del pubblico e quello dell’asfalto, che ha costretto a ridurre da dieci a otto il numero di giri della Race of Champions. C’era un po’ di preoccupazione per eventuali infortuni, con Ducati in lotta sul doppio fronte MotoGP e Superbike, da una parte con Pecco Bagnaia e dall’altra Alvaro Bautista. Ad aggiudicarsi questa sfida estiva nell’ambito del WDW è il pilota piemontese che, partito dalla pole position, non ha dato nessuno scampo ai colleghi di marca.

Pecco Bagnaia “the champion”

Nei giorni scorsi Pecco Bagnaia si era allenato sul circuito adriatico in sella alla sua Panigale stradale. Quando ha avuto tra le mani la V4S con gomme Pirelli è stato subito amore: “L’obiettivo era divertirsi, ma vincere dà gusto. Ho fatto 1’35″8 con una moto stradale, davvero incredibile. E’ il primo WDW che faccio, sinceramente vedere la gente così mi riempie il cuore di gioia. Spero che a Misano sia uguale, la concentrazione di ducatisti che c’è qui manderebbe fuori di testa chiunque. E’ stato un bel modo per ritornare in pista“. Fra meno di due settimane il campionato MotoGP ripartirà da Silverstone, dove sarà fondamentale iniziare subito all’attacco per tentare di colmare il gap di 66 punti da Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha dovrà scontare un Long Lap Penalty, ma la sfida iridata si preannuncia piuttosto complicata. Dopo i quattro zeri accumulati nelle prime 11 gare l’esito del Mondiale passerà tra le mani del campione Yamaha.

Marini e Bezzecchi sul podio del WDW

Sul podio sale anche Luca Marini, chiamato a fare altrettanto nella seconda parte del campionato MotoGP. Dopo il terzo posto di Marco Bezzecchi ad Assen, tocca al fratello di Valentino Rossi centrare la sua prima top-3 in classe regina. “Uno spettacolo da dentro, spero anche da fuori. Con queste temperature così alte era difficile fare sorpassi, per noi e anche per le moto, era tutto molto al limite. Una moto tutta diversa, gomme diverse, perché noi usiamo le Michelin – ha commentato Luca Marini dopo la Race of Champions -. Chi si adattava prima avrebbe fatto meglio. La partenza era un momento chiave, lo sapevamo, ma sono contento per questo secondo posto. Complimenti a Ducati, è stato davvero un grande show“.

Terzo gradino del podio per Marco Bezzecchi, sempre più protagonista in pista con il marchio di Borgo Panigale. “Peccato non aver fatto una buona partenza, abbiamo sportellato con Rinaldi e Miller… E’ stato un grande allenamento“. Non poteva certo mancare l’a.d. Claudio Domenicali, che si è goduto questo spettacolo della Race of Champions dai box: “Non mi sarebbe assolutamente piaciuto scendere in pista, questi fanno un altro sport (ride, ndr). Bella giornata, sembrava di essere ad una gara vera, c’è un sacco di gente. Tanta voglia di stare insieme, fa caldissimo, ci aspettavamo di fare fatica a portare gente. Invece sono arrivati in massa“.

