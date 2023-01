Virtual National Trophy: Gabriele Giannini vince anche al simulatore

Prima un simpatica sfida al simulatore poi le premiazioni e la presentazione del National Trophy 2023. Il campionato conferma il suo carattere genuino, friendly, da trofeo proprio come dev’essere. Ed è così che c’è stato il primo Virtual National Trophy con un simulatore Moto Trainer.

Hanno partecipato molti piloti. Tra questi Alex Del Bianco, Christian Gamarino, Roberto Farinelli, Jarno Ioverno… Alla fine, però, anche sui simulatori è stata una battaglia tra Gabriele Giannini e Simone Saltarelli, i due grandi protagonisti del 2022. L’unica differenza è stata che questa volta la sfida è stata apertissima ,anzi, stava per vincere Simone “Almeno ce la siamo giocata fino alla fine – ha detto ridendo il pilota marchigiano – Nella realtà l’ultima gara non l’abbiamo fatta. Non avevo mai provato ed è stata una cosa simpatica”. Divertito anche Gabriele che era partito tranquillo poi nel finale ha battuto il rivale “Mi sono confermato anche al simulatore, sono contento!”.

Virtual National Trophy

Dopo la gara al simulatore ci sono state le premiazioni ufficiali 2022 sia dei campioni che dei giri veloci ed over 35. In evidenza nella 600 il team Black Flag Motorsport con Roberto Farinelli, trionfatore della serie e Marco Marcheluzzo terzo classificato dietro a Nicolò Castellini. Nella 1000 ha trionfato il Pistard Racing con Gabriele Giannini davanti a Simone Saltarelli (premiato anche come miglior over 35) e Riccardo Russo.

L’edizione 2022 è andata quindi in archivio ed è stato presentato il National Trophy 2023. Ci saranno sei week end di gara con otto gare per la classe 1000 e sei per la 600. Le iscrizioni sono ancora aperte ma probabilmente sarà un gran National Trophy con piloti di alto livello in arrivo anche da altri campionati.

