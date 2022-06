LEGGI ANCHE Guarda qui lo scontro: Petrucci alza il dito medio per Mathew Scholz

Danilo Petrucci vs Mathew Scholtz, adesso è guerra vera. Alla fine della Qualifica 1 del quinto round (è il caso di dirlo…) del MotoAmerica al Ridge Motosport c’è stata una nuova incomprensione fra il ducatista leader del campionato e il più immediato inseguitore. E’ successo alla fine del turno, durante la prova di partenza. Come vedete nel video qui sopra, Danilo si è infilato in mezzo fra Scholtz e Max Flinders. I due erano già fermi, la Ducati V4 R ha puntato in mezzo ma non c’era sufficiente spazio. I due rivali si sono sfiorati, l’urto è stato lieve, ma Danilo procedeva a bassa velocità e ha rischiato di cadere. In coda alla giornata di tensione a Petrucci è stata inflitta la sanzione della perdita di tre posizioni sullo schieramento di gara 1, che scatta alle 00:15 italiane. Qui la diretta streaming

Il dito medio

Mathew Scholtz stavolta era proprio incolpevole: era già fermo, al margine della pista, in posizione corretta. Danilo ha fatto tutto da solo. Ma evidentemente i nervi sono a fior di pelle, l’antipatia brucia a tal punto che il ducatista, voltandosi indietro, ha alzato il dito medio. Il rivale ha allargato le braccia come dire: “Che cosa vuoi da me?” Petrucci era infuriato per i numerosi contrattempi meccanici che hanno condizionato il venerdi e lo avevano tenuto fermo in pit lane per buona parte della sessione. Ma per spiegare il clima teso bisogna tornare a due prove MotoAmerica precedenti, in Virginia. Subito dopo la bandiera a scacchi, giocandosi il terzo posto al fotofinish, Scholtz e Petrucci erano venuti a contatto, nel curvilineo finale, ad altissima velocità. Danilo aveva perso controllo, finendo a terra. Un botto tremendo, risoltosi per fortuna senza gravi conseguenze. Di nuovo, c’era stata animosità anche all’inizio di questa stessa sessione!

Danilo Petrucci penalizzato sulla griglia

Il MotoAmerica è ancora nella parte ascendente del calendario, restano ancora sei round, cioè dodici gare, comprese le due previste questo week end sullo spettacolare saliscendi nello Stato di Washington. E’ auspicabile che torni la calma. Intanto Danilo Petrucci, per questo episodio, è stato penalizzato con la perdita di tre posizioni sullo schieramento di gara 1, che scatterà questa notte, alle 00:15 italiane. In più gli è stata comminato il decurtamento di due “riders points“, cioè una sorta di patente a punti.

