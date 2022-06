Danilo Petrucci scopre il The Ridge: 3° nelle prime prove

Non conosce il tracciato, ma Danilo Petrucci ancor prima di scender in pista conosceva alla perfezione quali siano, quantomeno sulla carta, i valori in campo al The Ridge Motorsports Park. L’inaugurale sessione di prove libere del MotoAmerica Superbike ha visto il Ducatista staccare il terzo crono prima di un inconveniente tecnico, restando per il momento distante dalle due Yamaha R1 Attack di punta, decisamente imprendibili nel precedente bienno su questa pista.

JAKE GAGNE VOLA AL THE RIDGE

Dal 2020 presenza fissa del circus MotoAmerica, l’impianto di Shelton (Stato di Washington) ha sempre visto le R1 schierate da Attack Performance fare il vuoto. Doppietta di Cameron Beaubier nel 2020, altrettanto lo scorso anno con Jake Gagne, il quale ha iniziato a spron battuto questo weekend di gara. Suo il miglior tempo in 1’39″799, primo ed unico ad infrangere non soltanto il muro dell’1’40”, ma anche dell’1’41” nell’arco di 40 minuti di attività.

DANILO PETRUCCI ALLA SCOPERTA DELLA PISTA

Su un tracciato a lui completamente sconosciuto, Danilo Petrucci ha massimizzato il tempo a disposizione girando il più possibile e, chiaramente, migliorandosi di continuo, almeno fino all’inconveniente finale. Con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York a fine turno ha fermato i cronometri sull’1’41″681, esattamente 1″882 dal crono-monstre di Gagne, ma a mezzo secondo da Cameron Petersen, secondo a completare l’1-2 Yamaha.

SCHOLTZ PER ORA INSEGUE

Danilo Petrucci ha preceduto nell’ordine Richie Escalante (M4 Suzuki) ed il suo più diretto avversario in campionato, Mathew Scholtz, quinto con la Yamaha Westby Racing e a -7 dal ternano nella generale. Il The Ridge è conosciuto come un vero e proprio feudo per il sodalizio Attack-Yamaha, con Gagne che si ritrova con un’occasione d’oro per recuperare terreno in classifica. Si vedrà questo pomeriggio nel corso delle prime qualifiche ufficiali, trasmesse in diretta streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.