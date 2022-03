Valentino Rossi riscalda Imola, l’appello ai suoi fan: “Venite a sostenerci”

Tre giorni di attesa per Valentino Rossi e poi sarà l’inizio ufficiale della sua nuova pagina professionale sulle quattro ruote. Il campionato Fanatec GT WCE prenderà il via a Imola nel prossimo week-end, dove si prevedono migliaia di persone sugli spalti per assistere al battesimo di fuoco del Dottore. Ad affiancarlo nella prima gara endurance ci saranno Nico Muller e Frederic Vervisch che si alterneranno al volante della Audi R8 LMS GT3 evo II con circa 585 CV. Una macchina già vincente e campione in carica che nel corso dell’inverno ha subito ulteriori aggiornamenti.

Valentino Rossi chiama i tifosi

Per Valentino Rossi le fondamenta per fare bene sono solide, ha al suo fianco due dei migliori piloti della categoria, un team di grande esperienza e spessore tecnico. La 3 Ore di Imola è il primo banco di prova per il 43enne di Tavullia che deve prendere confidenza quanto prima. “Finalmente arriviamo alla prima gara stagionale ed è fantastico che sarà in Italia, ad Imola, che è una pista fantastica, con molta storia“. Meno di un mese fa, nel giorno della nascita di sua figlia Giulietta, ha già effettuato un test privato sul circuito emiliano. “Il feeling con la macchina era buono e anche il passo non era male. Siamo pronti per il primo evento, tutto sarà nuovo per me, ma penso che capirò meglio le cose durante il week-end. Mi aspetto anche che molti fan vengano a sostenerci!”.

Squadra al top per il Dottore

Venduti oltre 4mila biglietti alla vigilia, il colore giallo ritornerà sicuramente a brillare sugli spalti per una leggenda come Valentino Rossi. Ma sarà una gara di squadra e non individuale come accadeva in sella alla sua MotoGP. Per Nico Muller sarà la prima stagione completa con il Team belga WRT: “Sono molto felice di correre con Fred e Vale, ci siamo divertiti molto nei test pre-stagionali e abbiamo fatto buoni progressi tutti insieme. Vediamo a che punto siamo all’inizio della stagione, ma penso che possiamo mostrare un ritmo davvero buono“. Frederic Vervisch farà coppia fissa con Valentino Rossi, mentre Muller subentrerà solo nelle gare endurance. “Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana, insieme a Vale e Nico – afferma il pilota belga -. È in Italia, sarà la gara di casa per Vale, che è bello per cominciare. Abbiamo fatto molti test e molti progressi, quindi vediamo cosa porterà il fine settimana”.

Sarà un week-end di gara abbastanza corto per Valentino Rossi e la sua scuderia, con meno sessioni di prove rispetto alla sua lunga esperienza nel Motomondiale. Le prove libere inizieranno sabato mattina dalle ore 9:00 alle 10:30, nel pomeriggio le pre-qualifiche. Domenica qualifiche dalle 09:00 alle 10:00 e gara dalle 15:00 alle 18:00.

