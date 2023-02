Valentino Rossi è andato forte o no? Il capo del team BMW lo promuove

Il trio formato da Valentino Rossi, Augusto Farfus e Maxime Martin ha chiuso al sesto posto la 12 ore di Bathurst. Un problema alle luci posteriori della BMW M4 GT3 ha impedito un risultato migliore, ma c’è soddisfazione dopo la seconda uscita stagionale del team WRT. A gennaio la compagine del campione di Tavullia aveva raccolto un podio nella 24 Ore di Dubai, ma sul difficile circuito di Mount Panorama non riesce il bis.

Valentino Rossi 6° ma felice

Per la leggenda della MotoGP è stata la prima apparizione sulla pista australiana. Ha partecipato a due stint, lottato per le prime posizioni per oltre metà gara, ma nelle ore finali il valzer dei pit-stop e un problema tecnico ai fari ha costretto la squadra di Vincent Vosse ad accontentarsi di un sesto piazzamento. I meccanici WRT hanno riparato il problema di illuminazione posteriore con estrema rapidità, ma il podio non era più alla portata di Valentino Rossi e dei suoi due compagni di squadra. “Penso che la mia velocità e le mie prestazioni siano state buone. Mi sento bene su questa macchina, è molto facile da guidare. Ma durante la gara abbiamo ancora bisogno di un po’ più di ritmo, soprattutto con il caldo. Avremmo potuto essere tra i primi cinque, ma nel complesso è stata una buona gara. Considerando che si trattava della prima esperienza, è stata molto positiva“.

Prossima uscita al Paul Ricard

Il capo del suo team WRT Vincent Vosse mostra soddisfazione al termine della 12 Ore di Bathurst. “Non hanno commesso il minimo errore e tutti avevano una velocità simile. Dobbiamo anche menzionare ciò che Vale ha mostrato. Era ad un livello molto alto per la sua prima gara a Bathurst“. Dopo la tappa oceanica Valentino Rossi si concentrerà sul GT World Challenge Europe, seconda esperienza europea dopo il suo esordio nel 2022 con l’Audi R8. La stagione prenderà il via il 22-23 aprile a Monza. Non dovremo però aspettare così tanto per rivedere in pista la BMW #46: il 7-8 marzo si svolgeranno due giorni di test ufficiali sul tracciato francese del Paul Ricard. Nelle prossime settimane il Dottore sarà presente alla presentazione del suo team Mooney VR46 impegnato in MotoGP con Luca Marini e Marco Bezzecchi alla guida delle Ducati GP23.