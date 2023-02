12 Ore Bathurst, Valentino Rossi beffato dalle luci posteriori

Alla leggendaria 12 Ore di Bathurst, Valentino Rossi insieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin ha chiuso al sesto posto. Buona la prestazione con la BMW M4 GT3 da 3,0 litri e 590 CV sul circuito australiano, ma un colpo di sfortuna gli ha negato la gioia del podio. Il terzetto era in lotta per le posizioni di vertice, ma poi un difetto alle luci posteriori ha causato un duro contraccolpo.

Partenza sprint per Valentino Rossi & co.

La gara di Bathurst è iniziata alle 05:45 ora locale, quando era ancora buio pesto attorno al leggendario “Mount Panorama Circuit”. Alla partenza si è messo alla guida il brasiliano Augusto Farfus partendo dalla sesta posizione guadagnando subito una posizione alla partenza. Il secondo pilota a mettersi nell’abitacolo è stato Maxime Martin che ha recuperato un’altra posizione. Dopo circa 130 minuti di corsa, Valentino Rossi ha preso le redini della BMW M4 GT3 spingendosi fino alla terza posizione, battagliando con Charles Weerts sulla WRT-BMW al quarto posto, ma alla fine è riuscito a tenere testa al belga. Dopo circa tre ore e mezza di gara, ha consegnato la vettura al suo compagno di squadra Farfus in terza posizione.

Lotta al vertice e beffa finale

Il brasiliano è rimasto in macchina per un’ora e mezza e si è assicurato il secondo posto, prima di riconsegnare la vettura a Valentino Rossi. Dopo il valzer dei pit stop è sceso in settima posizione, completando un “doppio stint” con ottimi tempi sul giro e ha consegnato la BMW al compagno di squadra Maxime Martin ben cinque ore prima della fine della gara. Dopo di che la sua giornata lavorativa si è conclusa e si è intrattenuto a firmare autografi ai tanti fan arrivati appositamente per il campione di Tavullia. Due ore e mezza prima della fine della gara, la BMW M4 GT3 ha dovuto fermarsi ai box in quanto la direzione gara ha segnalato che le luci posteriori non funzionavano e dovevano essere riparate

L’equipaggio del WRT ha lavorato velocemente, ma con un giro in meno le possibilità di un risultato sul podio sono svanite. Sesto posto finale per il team di Valentino Rossi, con la vittoria finita nelle mani della Mercedes-AMG GT3 Sun Energy 1 di Kenny Habul, Jules Gounon e Luca Stolz. Sul podio la Porsche 911 GT3 R e la Mercedes-AMG del GruppeM Racing, partita dalla pole, con Maro Engel, Mikael Grenier e Raffaele Marciello.